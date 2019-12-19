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مفاجأة في قيامة عثمان الحلقة 5 .. سجل هذه الترددات على "الريسيفر" لمشاهدة أحداث المسلسل على النايل سات

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 10:49 م
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قيامة عثمان 5
قيامة عثمان 5
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يبحث الكثير من المتابعين المسلسلات التركية عن مسلسل قيامة عثمان 5، وذلك بعد عرض الحلقة الخامسة من المؤسس عثمان أمس الأربعاء على قناة ATV التركية، واليوم يعرض مسلسل قيامة عثمان 5 على بعض قنوات القمر الصناعي النايل سات، لذلك سجل الترددات التالية على "الريسيفر" لمشاهدة المسلسل.

نبذه عن القصة الحقيقية لمسلسل قيامة عثمان Kurulus Osman

تجسد الأدوار بمسلسل المؤسس عثمان أو قيامة عثمان، حول قيام الدولة العثمانية على يد نجل أرطغرل الذي يدعى عثمان، ويقوم بتمثيل دوره عثمان الفنان التركي بوراك أوزيجيفت، والذي ينتشلها من الفساد والفقر بها إلي الأزدهار والتقدم وتدور الأحداث في دخول الدولة العثمانية في حروب وصراعات مع المغول والفرس والروم ونعرض لكم فى السطور التالية تفاصيل قيامة عثمان الحلقة 5.

تفاصيل الحلقة الخامسة من قيامة عثمان

بدأ الحلقة 5 من قيامة عثمان، بعد أن تمكن عثمان من الوصول للسيدة بالا ابنة الشيخ على أديب التي اختطفها يانيز ليتمكن من معرفة مكان الأمانة المقدسة بعد أن وقعوا في الفخ الذي أعده لهم بتتبع القس هيليسار بعد أن كشفو أمره وصمد هيليسار للتعذيب الذي تعرض له حتي طلبت الأميرة صوفيا أرسالة ليتواجه أمام السيدة بالا.

ولكن حين وصل عثمان لمكان اختطاف بالا كان قد هرب يانيز بعد أن سمم السيدة بالا وترك رسالة لعثمان أن بالا أمامها أيام قليلة وتتوفي، وأن أراد أن ياخذ الترياق الذي يشفيها عليه أن يأتي بالأمانة المقدسة ويقوم عثمان بارسالها لقبيلته ويرسل عليشار مالك الراية مرسول لعثمان يبلغة بالحضور لمحكمة عادلة ويوافق ولكن يقوم عثمان بأعتراض طريق الأميرة صوفيا وقتل جنودها وخطفها ليجعل يانيز يأتي له بعلاج بالا مقابل ابنته صوفيا.

بعدها يرسل يانيز الطرياق الذي سيعالج السيدة بالا ويتضح أمر صوفيا ويانيز ولكن يتركها عليشار لتجنب الحرب وبعد أن وعدوه بقتل يانيز أمامهم جميعًا في القلعة.

ترددات القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان على النايل سات

1- قناة اليرموك
التردد: 11678
معدل الترميز: 27500

2 - قناة الشرق
التردد: 11137
معدل الترميز: 27500

3- قناة الفجر الجزائرية
التردد: 10922
معدل الترميز: 27500

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