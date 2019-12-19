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اتحاد الغرف السياحية: الموسم الحالي مبشر جدا

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 10:45 م
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أمنية فوزي
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قال وحيد عاصم، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، إن الموسم السياحي الحالي موسم 2019-2020 موسم مُبشر جدًا، من حيث أعداد السياح الموجودين بمصر.

وعلق "عاصم"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، على عودة السياحة البريطانية لشرم الشيخ، قائلًا إنها رسالة غير مباشرة أكثر لأوروبا، بأن مصر دولة آمنة.

ولفت عضو مجلس إدارة اتحد الغرف السياحية، إلى ان السوق الإنجليزي متحفز جدًا، ولديه تشكك أمني، موضحًا أن الحملات الترويجية لها أثر بالغ بالنسبة للأوروبيين، مشيرًا إلى أن الشق الأمني له عامل كبير جدًا عند أوروبا.
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توك شو السياحة في مصر اتحاد الغرف السياحية أخبار مصر

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