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وفاء عامر: الطفلة أشرقت ستشاركني بطولة مسلسلي القادم

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:15 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت الفنانة وفاء عامر، إن الطفلة أشرقت أحمد، التي حصلت على المركز الثاني في ثاني مواسم برنامج "ذا فويس"، موهبة جميلة ومتفردة وسيكون لها مستقبل باهر في عالم المسرح وستحيي العديد من الحفلات ويكون لها جمهور كبير وتشرف نفسها وأهلها.

وأضافت "عامر"، خلال لقائها ببرنامج "لدينا حكايات أخرى"، الذي تقدمه الإعلامية أماني القصاص، عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الخميس، أن الطفلة أشرقت موهبة وصوت جميل وشرفت مصر في الخارج من خلال أكبر مسابقات الغناء في برنامج "ذا فويس"، متمنية لها دوام التوفيق والنجاح في حياتها الفنية والغنائية، معقبة: "مبسوطة جدا من رعاية القنوات للمواهب اللي زي أشرقت اللي مهما اتكلم عنها هيبقى كلامي قليل لأنها رغم صغر سنها إلا أنها موهبة كبيرة ومتفردة".

وتوجهت بالشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم على الهواء لتبنيها المواهب في سن صغير مثل الطفلة أشرقت وغيرها من المواهب، مشيرة إلى أن الدكتورة إيناس عبد الدايم ترعى تلك المواهب رعاية تليق باسم مصر.

وأعلنت الفنانة وفاء عامر، أن الطفلة أشرقت أحمد نجمة برنامج "ذا فويس" ستشاركها في مسلسلها القادم، موجهة لها سؤالا قائلة: "ترضي يا أشرقت تمثلي معايا؟، لترد الطفلة أشرقت قائلة: "أيوة طبعا ده شرف ليا".

وأشارت إلى أن والد الطفلة أشرقت راعي لموهبتها، موجهة له رسالة قائلة: "ضلل على أشرقت كويس لأنها مشروع كبير جاي وإن شاء الله هتنجح نجاح كبير بفضل ربنا وستُشرف مصر في الداخل والخارج".
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