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"بدون سابق إنذار".. فنانين اختفوا من الساحة الفنية بسرعة البرق

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:12 م
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بوابة الفجر
لمياء علي
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منذ نعومة أظافرنا، وفتحت أعيننا على الأعمال الدرامية القديمة المميزة في ذاك العصر الذهبي العظيم، الذي أثرى طفولتنا بالأفلام الهادفة والمسلسلات العبقرية التي كانت تجمع شمل الأسرة المصرية حول حلقاتها.

وشاهدنا في هذه المسلسلات والأفلام والأغاني أيضًا، وجوه فنية شابه تكرر ظهورهم أمامنا في أكثر من عمل وتعلقنا بهم وبأداءهم المميز وأصواتهم الدافئة، ولكنهم بعد ذلك اختفوا عنا بسرعة البرق، وأصبحنا لانعرف عنهم شيئًا.

وفي هذا التقرير، يرص لكم "الفجر الفني" أبرز هؤلاء الفنانين الذين اختفوا سريعًا عن شاشاتنا العربية.

شيماء سعيد

تتميز الفنانة شيماء سعيد بملامحها الجميلة وصوتها المميز، هذان العاملان كانا سببًا رئيسيًا في اختيارها للمشاركة في بطولة مسلسل هوانم جاردن سيتي، وفيلم إسماعيلية رايح جاي، ثم بعد ذلك انطلقت في مجال الغناء وتألقت فيه، وقدمت عدة أغنيات مميزة، ولكن بعد فترة أعلنت ارتداءها للحجاب واعتزالها.

إيمان الطوخي

وقد التحقت الفنانة  إيمان الطوخي، بمجال الفن من خلال والدها الفنان "محمد الطوخي،  وشاركت  في العديد من الأعمال الناجحة وأبرزها رأفت الهجان و "ألف ليلة وليلة" و"بوابة الحلواني"، ولكن فجأة قامت بالإعتزال عام 2002 وقامت بالتراجع عن ذلك القرار وبالرغم من ذلك لم تقدم أي أعمال منذ عام 2003.

جالا فهمي

وتعتبر الفنانة جالا فهمي من أبرز الفنانات اللاتي حققن نجاحات كثيرة لفترة معينة، ووالدها  المخرج "أشرف فهمي" وبدأت حياتها الفنية في سن صغير وهي لاتبلغ أكثر من 12 عام، ثم اقتحمت مجال الإذاعة وعملت  كمذيعة لبرنامج إذاعي بعنوان «حكايات راوية وفكري»، ثم تفرغت للسينما وحققت النجاح في مجموعة الأفلام التي قدمتها مع المخرج شريف شعبان.

وشاركت في فيلم «أول مرة تحب يا قلبي» وكان آخر أعمالها،  والذي تم عرضه عام 2003م، ثم اختفت نهائيًا إلى أن عادت عام 2011م، في محاولة لتقديم فيلم سينمائي جديد اسمه عذاب الرجال ولكن لم يتم عرضه حتى الآن.

شيماء عقيد

وتعتبر شيماء عقيد من الفنانات اللاتي قدتركن بصمة كبيرة في الوسط الفني بعدة أدوار ثانوية ولم تحظى بالبطولة المطلقة، وهي ممثلة سورية، وشاركت في عدة أعمال منها "سارة والوتد وحديث الصباح والمساء والست أصيلة وغيرها" ولكنها اختفت فجأة دون سابق إنذار بالرغم من شهرتها الكبيرة.

مي عبد النبي

تتسم الفنانةمي عبد النبي بصوتها الناعس وملامح وجهها البريئة،  وبدأت العمل الفني في النصف الثاني من السبعينيات، ولكن اختفت في فترة التسعينات،  وكان مسلسل "أمير الشرق عثمان دقنة" عام 2007 هو آخر أعمالها.

شيرين سيف النصر

اشتهرت الفنانة شيرين سيف النصر بملامحها الأوروبية وهيذات الشعرالأشقر والعيون الخضراء، ولكن بالرغم من شهرتها الكبيرة في فترة التسعينات اختفت فجأة ولم تظهر بعدها.

ولكن ظهرت مؤخرًا عام 2019 وأعلنت عن أنها لم تعتزل الفن ولكنها كانت في فترة هدنة ولاسيما بعد وفاة والدها التي أثرت على نفسيتها.
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