رانيا فريد شوقي لـ"الفجر الفني": "الملك لير" مكسب كبير في تاريخي الفني.. وبدأت تصوير مسلسلي الجديد

*مسرحية الملك لير مكسب في تاريخي الفني.





*يحيي الفخراني من أجمل الناس في التعامل سواء على المستوي الفني أو الشخصي.





*بدأت تصوير مسلسل "قوت القلوب" مع الفنانة ماجدة زكي.





*دائماً أتذكر نصيحة والدي فريد شوقي.





* دوري في "عوالم خفية" من الأدوار المجهدة نفسياً.





*أتمنى تقديم أعمال جيدة تخدم المجتمع وتفيد الناس.

لـ"الفجر الفني"

كيف كانت تجربتك في مسرحية الملك لير؟

وهل تابعت ردود أفعال الناس على مسرحية الملك لير بشكل عام .. وشخصيتك بشكل خاص؟



وما كواليس العمل مع الفنان يحيى الفخراني؟

وما الأعمال الفنية التي تستعدي ليها خلال الفترة المقبلة؟





وما الشخصية التي تجسيدها خلال مسلسل "قوت القلوب"؟

ما سر غيابك الطويل عن السينما ؟





وما أكثر الأدوار صعوبة بالنسبة لك؟



وكيف كانت التجربة مع الفنان عادل إمام ..خاصة وأنه أول تعاون بينكم؟

وما الأعمال الفنية التي أحدثت طفرة فى مشوارك الفني؟

وما النصيحة التي مازالت عالقة في ذهنك من والدك الراحل فريد شوقي؟

في نهاية حديثنا ..ماهو طموح رانيا فريد شوقي في مجال التمثيل؟

فنانة متألقة تميزت بأعمالها الفنية المختلفة، بدأت مشوارها الفني عن طريق السينما وشاركت والدها الفنان فريد شوقي، فى فيلم "آه وآه من شربات"، قدمت العديد من الأعمال الفنية سواء في الدراما أو السينما أو المسرح.فتحت الفنانة رانيا فريد شوقي قلبهاوتحدثت عن تجربتها في مسرحية الملك لير، كواليس العمل مع الفنان يحيى الفخراني، والأعمال الفنية الجديدة التي تستعد ليها.وإلى نص الحوار:سعيدة جدًا بالمشاركة في عمل كبير مثل "الملك لير" مع دكتور يحيى الفخراني، ومع شركة "كايرو شو"، والمخرج تامر كرم، وكل فريق عمل مسرحية الملك لير، وهذا العمل مكسب كبير في تاريخي الفني، و أفدتني خبرة كبيرة وحببتني في اللغة العربية.الحمد لله المسرحية لاقت نجاحاً كبيراً سواء في موسم الرياض أو مصر، وعلى شخصيتي كان فيه ردود أفعال إيجابية من الجمهور وسعدت جدًا بردود أفعالهم على شخصية"جنريل".من أجمل الناس فى التعامل سواء على المستوي الفني أو الشخصي، وهذا ثاني تعاون بيني وبين الفنان يحيى الفخراني، اشتغلت معه من قبل في مسرحية "غراميات عطوة أبو مطوى"، وهو شخص بسيط ومتواضع وقيمة.أنا حاليا بدأت تصوير من أسبوعين فى مسلسل "قوت القلوب"، مع الفنانة ماجدة زكي، والفنان خالد زكي، وسهر الصايغ ومجموعة كبيرة من النجوم، ومن تأليف محمد الحناوي، وإنتاج شركة سنرجي، وإخراج مجدي أبو عميرة.أجسد شخصية زوجة رجل الأعمال وهو الفنان خالد زكي، وعندها بنت في عمر العشرين، وتتوالى الأحداث والمشاهد، وأتمنى الشخصية والعمل ينالوا إعجاب الجمهور.وهل سيتم طرح مسلسل "قوت القلوب" خلال السباق الرمضاني .. وأنت تفضلي طرح المسلسلات في رمضان عن الأيام العادية؟العمل سيكون خارج السباق الرمضاني، لا أنا لا يهمني توقيت العمل، كل ما يشغل بالي المحتوي الذي يقدمه العمل، ونجاح العمل لا يتوقف على موسم رمضان فقط، أنا اشتركت في عملين خارج السباق الرمضاني وهم"سلسال الدم، أبو العروسة"، وحققا نجاحاً كبيراً.للأسف أنا نسيت يعني أي سينما، وسر غيابي لا يرجع لي، أنا أوافق على الدور الجيد سواء في السينما أو التليفزيون أو المسرح.كل الأدوار ليست سهلة، ولكن هناك أدوار مجهدة نفسياً مثل دوري فى مسلسل "عوالم خفية"، و "نقطة ضعف".أنا مشاهدي للأسف كانت بعيدة عن الفنان عادل إمام، ولكن هو إنسان جميل ومحترم، ورحب بوجودي جدا في العمل.هناك أعمال فنية كثيرة فى مشوارى أضافت لى مثل مسلسل "يتربي فى عزو، الضوء الشارد، خاتم سليمان"، ومسرحية "غراميات عطوة أبو مطوى".هناك نصائح كثيرة كان ينصحني بها ومن أهم هذه النصائح في مجال التمثيل هو أن أكون شخصية ملتزمة بمواعيدي في العمل، ومحبة للعمل الفني.أنا لدي محطات كثيرة فى مشواري الفني، وأتمنى أن أظل أقدم أدوار فنية مختلفة ومتنوعة تفيد المجتمع وتخدم الناس وتخلد اسمي.