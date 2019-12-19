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شاهد.. مي سليم وشقيقتها يرقصان بملابس رجالية

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 10:49 م
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بوابة الفجر
لمياء علي
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شاركت دانا حمدان فيديو جديد لمتابعيها وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، ظهر فيه شقيقتيها مي سليم وميس حمدان وهما يرقصان.

وارتدت ميس ومي ملابس رجالية، وقام باستعراض قدرتهما في رقصاتهما الاستعراضية وهما يرددان أغنية ياملطشة القلوب،  وارتديا بذلة رجالية وشعر رجالي أيضًا.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو بشكل كبير، وأشاد عدد كبير منهم بموهبتهما في التقليد وفن المونولوج، والرقص الاستعراضي.

جدير بالذكر أن  آخر أعمال الفنانة مى سليم، هو مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، المذاع عبر قناة ON E ، والعمل يشارك فى بطولته إياد نصار، إنجى المقدم، مى سليم، داليا مصطفى، ادوارد، أمانى كمال، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، ندا عادل، لمياء كريم، جينا سليم ورباب ممتاز، ورحاب نصر، وسمر محمد متولى وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.
شاهد.. مي سليم وشقيقتها يرقصان بملابس رجالية
شاهد.. مي سليم وشقيقتها يرقصان بملابس رجالية
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