عبر أدهم السلحدار المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عن رضاه بأداء لاعبي فريقه أمام النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن كان ينقصهم تسجيل هدفًا من أجل تحقيق الفوز.





السلحدار: قدمنا مباراة كبيرة أمام الأهلي.. كان ينقصنا إنهاء الهجمة





وتلقى نادي الإسماعيلي هزيمة بهدف نظيف أمام الأهلي، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ستاد المكس، في إطار مباريات الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري المصري الممتاز.





وقال السلحدار في تصريحات تلفزيونية: "حمدا لله، قدمنا مباراة قوية ومميز للغاية، في ظل إمكانياتنا المتاحة في الوقت الحالي".





وأضاف: "اشكر اللاعبين على الأداء الذي ظهروا به خلال المباراة، كان ينقصنا إنهاء الهجمة بشكل جيد".





وأشار: "كانت مباراة قوية للغاية، نحن لعبنا بشكل جيد و أيضًا الأهلي ظهر بشكل قوي، واستطاع أن يحسم المباراة لصالحه".





وواصل: "كرة الهدف خطأ ساذج لا يتحمله محمد مجدي حارس مرمى الفريق، حيث ظهر بشكل مميز للغاية".





وأتم: "سنواصل العمل خلال الفترة المقبلة من أجل تحسين الأداء بشكل أكثر".





ويحتل الإسماعيلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة.



