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حمدى رزق: منتدى شباب العالم دعاية لمصر بمليارات الدولارات (فيديو)

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 09:59 م
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الإعلامي حمدي رزق
الإعلامي حمدي رزق
كساب أحمد
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قال الإعلامي حمدي رزق، إن منتدى شباب العالم كان في حالة باهرة ومبهرة، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حضور كافة جلساته.

وتابع "رزق"، خلال  برنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن المنتدى هذا العام كان عامر بالفعاليات المتنوعة في كافة المجالات، لافتَا إلى أنه توقف عند فاعلية الذكاء الصناعية، وقرار الرئيس السيسي بإنشاء مركز إقليمي للذكاء الصناعي، لتحقيق التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن منتدى شباب العالم، العام المقبل سيكون أجمل، معقبا: "هذا المنتدى دعاية لمصر بملايين الدولارات، مش محتاجين شركات دعائية، لدينا 5 آلاف شاب شاركوا في المنتدى أصبحوا سفراء لمصر في العالم يروجون لمصر حول العالم".
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الكلمات المفتاحية

منتدى شباب العالم توك شو السيسي الإعلامي حمدي رزق أخبار مصر

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