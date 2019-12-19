الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن إنفلونزا الخنازير: "مرض مش موجود"



وقال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، خلال التقرير، إنه لا يوجد مرض يسمى "إنفلونزا الخنازير" على مستوى العالم، لافتًا إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أنه أحد أنواع الإ نفلونزا الموسمية، ويجب اتخاذ الإجراءات التي تتخذ ضد مرض الإنفلونزا العادي.



ومن ناحيته عقب جان حبور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، خلال التقرير، أن تصنيف مرض بوصف إنفلونزا الخنازير ليس موجود بالعالم، موضحا أن من يشعر بأي أعراض مرضية عليه التوجه للطبيب المختص.



عرضت نشرة التاسعة، المذاعة عبر قناة مصر الأولى، مساء الخميس، تقرير مصور ينفي ما تردد مؤخرًا بشأن انتشار مرض إنفلونزا الخنازير بمصر.