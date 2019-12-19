Advertisements
Advertisements
Advertisements

الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن إنفلونزا الخنازير: "مرض مش موجود"

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 09:49 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
عرضت نشرة التاسعة، المذاعة عبر قناة مصر الأولى، مساء الخميس، تقرير مصور ينفي ما تردد مؤخرًا بشأن انتشار مرض إنفلونزا الخنازير بمصر.

وقال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، خلال التقرير، إنه لا يوجد مرض يسمى "إنفلونزا الخنازير" على مستوى العالم، لافتًا إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أنه أحد أنواع الإنفلونزا الموسمية، ويجب اتخاذ الإجراءات التي تتخذ ضد مرض الإنفلونزا العادي.

ومن ناحيته عقب جان حبور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، خلال التقرير، أن تصنيف مرض بوصف إنفلونزا الخنازير ليس موجود بالعالم، موضحا أن من يشعر بأي أعراض مرضية عليه التوجه للطبيب المختص.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قناة مصر الأولى توك شو الصحة العالمية اخبار مصر

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر «الشوط الثاني»

منذ أقل من ساعتين

كورة لايف MATCH Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر YALLA SHOOT كول كورة رابط ماتش الزمالك Zamalek TV

الآن

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة ON SPORT رابط ماتش الزمالك TIME SPORT

الآن

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

الآن

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة الاهلي ضد ضمك بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش الاهلي YALLA Ahly

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. نجم برشلونة يغيب عن تدريبات اليوم عقب استبعاده من مواجهة ريال مدريد

منذ ساعة

LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19/ 12 / 2019 يلا شووت رابط ماتش الاهلي ON SPORT

منذ يوم

نتيجة مباراة الأهلي| مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم 19-12-2019 يلا شوت بلس في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعتين و 30 دقيقة

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

الآن

عاجل.. الأهلي يضرب الإسماعيلي بالهدف الأول برأسية وليد سليمان (فيديو)

منذ ساعة و 7 دقيقة

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

منذ يوم

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر yalla شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaKora

الآن

كورة star يلا كورة مشاهدة مباراة الاهلي والإسماعيلي بث مباشر yalla shoot كورة لايف الاهلي ضد الاسماعيلي كورة لايف يوتيوب

منذ حوالي 3 ساعات

طلب غريب من ريال مدريد للرد على فضيحة الكلاسيكو

منذ أقل من ساعتين

نتيجة مباراة الأهلي اليوم ضد الإسماعيلي بث مباشر| مشاهدة مباراة الاهلي بدون تقطيع ON Watch

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية: لا يوجد ما يسمى بإنفلونزا الخنازير

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
06:37 م

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

06:52 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة ON SPORT رابط ماتش الزمالك TIME SPORT

06:30 م

يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر yalla شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaKora

06:45 م

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

08:10 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status