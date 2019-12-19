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قبرص توقف 3 أشخاص مرتبطين بـ "حافلة التجسس" الإسرائيلية

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 09:41 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت قبرص، اليوم الخميس، إيقاف ثلاثة أشخاص مرتبطين بما يقال إنها "حافلة تجسس" مملوكة لإسرائيلي ومجهزة بتكنولوجيا متطورة للمراقبة قادرة على اختراق الاتصالات، وفقاً للشرطة.



ويواجه المشتبه بهم القبارصة، رجلان وامرأة، 13 تهمة بانتهاك قوانين الخصوصية، والبيانات الشخصية والحصول على وثائق مزورة، وانتهاك قانون الاتصالات اللاسلكية.


ورجحت الشرطة أن يمثل الثلاثة الذين يعملون في شركة تملك الحافلة الصغيرة أمام محكمة الجمعة في مدينة لارنكا لوضعهم قيد الاحتجاز.


وتتلك هذه الحافلة شركة "وايسبير" المسجلة في قبرص، ويقال إن مديرها التنفيذي تال ديليان ضابط استخبارات إسرائيلي سابق.


وعين في الشهر الماضي محقق مستقل لمعاونة الشرطة في تحقيقها حول الحافلة التي ظهرت في فيديو لمجلة فوربس الأمريكية، انتشر على نطاق واسع داخل الجزيرة المتوسطية.


وكان المدعي العام القبرصي كوستاس كليريدس قال حينها، إن ثمة حاجة إلى خبير في القانون الجنائي نظراً إلى "خطورة الحالة وإلى تعدد أوجهها القانونية".


وحسب "فوربس"، فإن تجهيزات الحافلة التي تبلغ قيمتها عدة ملايين دولار قادرة على التنصت على أجهزة إلكترونية في دائرة 500 متر وقرصنة أي جهاز هاتف، والتنصت على المحادثات أياً كان مستوى ترميزها.

وصودرت الشاحنة في 17 نوفمبر، ولا تزال في حيازة الشرطة.


وتنفي شركة وايسيبر أي مخالفة وتقول إن الحافلة لم تستخدم للتجسس على أحد كما أنّها لم توظف لهذا الغرض.

من جانبه، انتقد ديليان في بيان هذا الشهر، "صبيانية" الشرطة لإطالتها "المطاردة" ضده.


وقال إنه "دخل في حلقة مفرغة من الاتهامات"، بالاستناد إلى مقابلة أجراها مع فوربس.
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قبرص شاحنة التجسس الاسرائيلية إيقاف 3 أشخاص

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