عاجل.. الأهلي يكشف حجم إصابة ربيعة

كشف سامي قصمان المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حجم الإصابة التي تعرض لها رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر في مباراة اليوم أمام الإسماعيلي.



وكان ربيعة قد اضطر لمغادرة مباراة الفريق الأحمر مساء اليوم أمام الإسماعيلي في الدقيقة 64 بعدما تعرض للإصابة.



وقال قمصان عقب نهاية المباراة :"ربيعة يعاني من شد في العضلة الخلفية، ولم يتمكن من استكمال اللقاء".



وأضاف :"اللاعب سيخضع لفحص طبي قبل مران الغد لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه عن الفريق، ونتمنى عودته سريعًا للفريق مرة أخرى".



وحقق الأهلي فوزًا هامًا مساء اليوم على الإسماعيلي بهدف نظيف سجله وليد سليمان لينفرد الفريق الأحمر بصدارة ترتيب الدوري المصري.



ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة والمقرر لها يوم الاثنين المقبل في إطار مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.