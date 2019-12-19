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والد الطفلة أشرقت يكشف سبب نجاح ابنته في "ذا فويس"

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 10:02 م
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كساب أحمد
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قال أحمد سعد السكندري، والد الطفلة أشرقت أحمد، التي حصلت على المركز الثاني في ثاني مواسم برنامج "ذا فويس"، إنه بدأ يُلاحظ موهبة الطفلة أشرقت في الغناء منذ أن كان عمرها 3 سنوات فقط، وأثر فيه تعليق الناس الذين كانوا يسمعون صوتها وكانوا يقولون له: "حرام عليك تسيب الموهبة دي كده"، مشيرا إلى أنه لم يكن يشغل باله أن يُقدم لها في برنامج الأغاني الشهير "ذا فويس" لأنه يعلم جيدا أن طريق الفن صعب جدا وملئ بالصعوبات والمعوقات، معقبا: "أخوها زياد أيضا لديه موهبة عالية في الغناء"

وأضاف "السكندري"، خلال لقائه ببرنامج "لدينا حكايات أخرى"، الذي تقدمه الإعلامية أماني القصاص، عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الخميس، أنه تعب كثيرا في مجال التلحين ولكنه تحمل الصعوبات لأنه كان يحب هذا المجال وكان يريد أن يُبدع فيه ويُحقق هدفه دون النظر إلى أي أشياء أخرى أو معوقات، مشيرا إلى أنه بدأ يتابع موهبة الطفلة أشرقت منذ أن كان عمرها 8 سنوات ونصف ووجد أن الجو حينها كان مهيئا لإثبات موهبتها أمام الجميع.

وأوضح أنه حينها أراد أن يجعل من أشرقت موهبة كبيرة يُقدمها للجمهور فبدأ تدريبها على أعظم وأقوى الأغاني؛ لأنه لديه مبدأ في الحياة بصفة عامة وهو إما أن تصبح قوية ويشهد لها الجميع بموهبتها الخارقة؛ أو عدم الاهتمام من البداية والدخول في هذا المجال لأنه لا سبيل لديه سوى النجاح، مشيرا إلى أنه أراد أن يُثبت للجميع أن ابنته أشرقت قوية من صغرها وتقدم أغاني لها ثقلها وقام بتحفيظها أغاني عبد الوهاب مثل أغنية "قولي عملك أيه"، وأغاني لكوكب الشرق أم كلثوم، وأغنية "أوعدك".

وأشار إلى أنه كان يفعل ذلك لكي يُثبت لنفسه قبل الجمهور أن رحلة التعب والمشقة في مجال الفن جديرة بخوض التجربة، مشيرا إلى أن الجمهور لا يقتنع بأي فن إلا أن يكون قويا ومؤثرا في أذهانه.
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