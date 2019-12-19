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ضبط المتهم بإشعال النيران في سيارة مجلس مدينة أبو النمرس

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 09:44 م
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أرشيفية
أرشيفية
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أشعل سائق توك توك النيران في سيارة تابعة لمجلس مدينة ابو النمرس، حال تنفيذ حملة لإزالة الاشغالات وضبط مركبات التوك توك الغير مرخصة، وتحفظ رجال الحي على التوك توك ملكه، بمنطقة منيل شيحة، بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة، وتعدي عددًا من السائقين على الموظفين بالضرب، مما دفعهم إلى إبلاغ شرطة النجدة، وتمكنت القوات الأمنية من السيطرة على الموقف، والقبض على السائق الذي أشعل النيران بالسيارة، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة إخطارا من شرطة النجدة بقيام سائق توك توك بإضرام النيران في سيارة تابعة لمجلس مدينة أبو النمرس، بواسطة شعلة بنزين ألقاها بمقدمة السيارة، وعقب ذلك تعدي عدد من سائقي التكاتك على الموظفين بالضرب، بسبب تحفظهم على التوك توك ملك السائق.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم محمد داوود رئيس مباحث مركز أبو النمرس، وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف والقبض على السائق، بعد السيطرة على حريق السيارة، وتم اقتياده إلى ديوان المركز وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

مدينة ابو النمرس سيارة سائق توك توك النيران

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