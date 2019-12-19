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رد ناري من سيد عبد الحفيظ على الاستبدال.. ورسالة إلى لجنة الحكام

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 09:41 م
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سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
علي نبوي
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علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على فوز القلعة الحمراء بهدف نظيف على نظيره الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وأضاف في تصريحات عقب نهاية المباراة :"الحمد لله المباراة كانت مع فريق له تاريخه وكانت صعبة وفي ظروف صعبة ولعبنها في ظل ضغوط اللقاءات في الفترة الأخيرة".

وتابع :"خضنا اللقاء بوجود عدة غيابات لكن الحمد لله حقننا المكسب، ونثق في اللاعبين الموجودين في الملعب والإسماعيلي ظهر بشكل جيد للغاية في الشوط الأول".

وزاد :"فريق الإسماعيلي أدى بشكل جيد للغاية في الشوط الأول لكن الأهلي نجح في السيطرة على الشوط الثاني وتسيده تمامًا".

وأوضح :"أرى أن ضغط المباريات وخوض كل 3 أيام لقاء يسبب الإجهاد ولا بد على اللاعبين أن يهتموا بأنفسهم كثيرًا وأن يحصلوا على قسط من الراحة وكل مباراة نخوضها بأسلوب معين في التعامل معها".

وواصل :"نسير في طريقنا والهدف الذي نسعى لتحقيقه فنحن نخوض كل مباراة على أساس أنها هدف، ولو وصلت لنا هدايا علينا قبولها".

وأشار "رأي النادي الأهلي في موضوع الاستبدال معروف واعترضنا في بداية الموسم وأن الجميع سيتنازل عن اللاعبين بدون مقابل، الآن نسمع أن هناك بعض التعديلات لكن هذا لن يحدث لأن من نفذ اللائحة في بداية الموسم وتعود مرة أخرى وتغيير فيها".

وتابع :"وافقنا على إعارة لاعبين بدون قيمتهم الحقيقية نطالب بتعويض مالي في حالة تنفيذ ذلك في يناير المقبل، لأننا تخلينا عن لاعبين بدون مقابل".

وزاد :"نثق في جميع الحكام وأنا اطمئن لوجود حكام الصفوة أمثال محمود البنا وفي حالة وجودهم ترى الأمور تسير بشكل جيد للغاية ".

وأتم حديثه :"أتمنى تطبيق تقنية الفار في أسرع وقت ممكن ونحن على ثقة بإمكانيات ونزاهة الحكم المصري".
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