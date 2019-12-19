أحمد فهيم لـ"الفجر الفني" بدون واسطة.. تم ترشيحي لمسلسل "البرنس"

أعرب الفنان أحمد فهيم عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "البرنس"، والمسلسل بطولة محمد رمضان، روجينا، أحمد زاهر، إدوارد، إخراج محمد سامي، ومن المُقرر عرضه في رمضان2020.



وقال في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه تم ترشيحه للمسلسل من قبل المخرج محمد سامي، الذي اختاره لهذا الدور بفضل موهبته ودون أي محسوبية.





وأضاف" فهيم" :"رشحني المخرج محمد سامي، مُشيرًا إلى أنه ترشيح مهم جدًا بالنسبة له، وأن الفضل بعد الله يعود إلى المخرج محمد سامي، مُضيفًا لأنه رأني بعينه الخبيرة ، فسبق وتعاونت معه في مسلسلات عديدة منها "آدم"، "الأسطورة " ولكن كانت أدوار صغيرة، وتعاونت معه في رمضان الماضي بمسلسل "ولد الغلابة"، وجسدت من خلاله دور عبد القادر، مُشيرًا كان فاكرني من الأدوار الصغيرة اللي كنت بعملها.



وعن علاقته بالمخرج محمد سامي قال أنه لم تجمعه به علاقة صداقة ولا قرابة، وأن الترشيح لم يتم عن طريق الواسطة ولا المحسوبية، لكن الترشيح تم بناءً على إعجابه بأدائي في الأعمال التي قمت بأدائها سابقًا.



وقال أنه بدأ التصوير يوم الثلاثاء الماضي، في مدينة الإنتاج الإعلامي، وهناك أماكن أخرى سيتم التصوير بها، لكن لم يتم الاستقرار عليها.



وعن كواليس العمل قال أن كواليس العمل ممتعة، مُشيرًا: "لما الواحد بيشتغل مع فنانين بحجم الأساتذة اللي أنا معاهم دول بيكون العمل حاجة مهمة، الواحد بيقدر اللي هو فيه، لأن في أساتذة كبار جمب الواحد، مُضيفًا أنه يشعر بالسعادة الكبيرة لتواجده في مسلسل يضم كوكبة كبيرة من النجوم، لافتًا أن كل أبطال المسلسل يقومون بالعمل بروح جميلة، مُتمنيًا أن ينال المسلسل على إعجاب الجمهور.