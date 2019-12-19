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تراجع أعداد الأمريكان المتقدمون للحصول على إعانة بطالة

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 09:28 م
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بوابة الفجر
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تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة خلال الأسبوع الماضي.

 

وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 18 ألف طلب إلى مستوى مُعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 234 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 14 ديسمبر .

وكان خبراء  توقعوا انخفاض الطلبات إلى 225 ألفا في أحدث أسبوع.

وارتفع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، الذي يُعد مؤشرا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 1500 طلب إلى 225 ألفا و500 طلب الأسبوع الماضي.

 

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