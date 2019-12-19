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كشف لغز العثور على طفلة حديثة الولادة بالزيتون

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 09:31 م
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أرشيفية
أرشيفية
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قادت كاميرات المراقبة رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، لكشف غموض وملابسات العثور على طفلة رضيعة حديثة الولادة في أحد الشوارع بمنطقة الزيتون بعد ساعات من الولادة تعاني من قسوة البرد ملقاة على الأرض، واثبتت أن شابا وفتاة قامت بينهما علاقة غير شرعيه، وحملت منه وبعد ولادة الطفلة مباشرة قام بالتخلص منها.

وبتفريغ الكاميرات وتحريات رجال المباحث، تبين أن شابا تعرف على فتاة ونشبت بينهما علاقة محرمة مما أسفر عن حملها منه فقررا أن يكتما خبر حملها حتى تضع ويلقيانه فى أى مكان، وعقب وضعها بساعات قاما بترك الرضيعة أمام منزل بأحد شوارع الزيتون.

وتمكن رجال المباحث والقوة المرافقة لهم من ضبطهما، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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الكلمات المفتاحية

مباحث القاهرة كاميرات المراقبة فتاة طفلة رضيعة الزيتون

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