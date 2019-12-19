كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)

استقبل المسرح الكبير بدار الأوبرا مساء اليوم الخميس، حفل كامل العدد لفرقة كايرو ستبس بقيادة باسم درويش، بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة ناير ناجي.









ومن المقرر إقامة حفلين آخرين، أولهما غدًا الجمعة على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وثانيهما يوم الأحد 22 ديسمبر على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية.