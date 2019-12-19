Advertisements
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
الخميس 19/ديسمبر/2019 - 09:27 م
Advertisements
شيماء عطية تصوير مصطفى الديب
Advertisements
استقبل المسرح الكبير بدار الأوبرا مساء اليوم الخميس، حفل كامل العدد لفرقة كايرو ستبس بقيادة باسم درويش، بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة ناير ناجي.
ومن المقرر إقامة حفلين آخرين، أولهما غدًا الجمعة على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وثانيهما يوم الأحد 22 ديسمبر على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية.
"كايرو ستيبس" هي فرقة جاز صوفي تاسست عام ٢٠٠٢، تتكون من عدد من الفنانين المصريين والألمان وهم جان بشرى على الشيللو، عماد عزمى فيولين، وسام أمين ابوا فولفجانج فيتمان. ساكسفون، رغيد وليام على الدودوك وناى، صفاء عبدالرحمن فلو، شتيفان هيرجنرودز باص، راجى كمال قانون، وائل السيد اكورديون، عظيمة على طبلهة، محمد رأفت إيقاعات.
ومن المقرر إقامة حفلين آخرين، أولهما غدًا الجمعة على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وثانيهما يوم الأحد 22 ديسمبر على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية.
"كايرو ستيبس" هي فرقة جاز صوفي تاسست عام ٢٠٠٢، تتكون من عدد من الفنانين المصريين والألمان وهم جان بشرى على الشيللو، عماد عزمى فيولين، وسام أمين ابوا فولفجانج فيتمان. ساكسفون، رغيد وليام على الدودوك وناى، صفاء عبدالرحمن فلو، شتيفان هيرجنرودز باص، راجى كمال قانون، وائل السيد اكورديون، عظيمة على طبلهة، محمد رأفت إيقاعات.
Advertisements