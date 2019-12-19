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كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 09:27 م
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كايرو سيبس
كايرو سيبس
شيماء عطية تصوير مصطفى الديب
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استقبل المسرح الكبير بدار الأوبرا مساء اليوم الخميس، حفل كامل العدد لفرقة كايرو ستبس بقيادة باسم درويش، بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة ناير ناجي.


ومن المقرر إقامة حفلين آخرين، أولهما غدًا الجمعة على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وثانيهما يوم الأحد 22 ديسمبر على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية.


"كايرو ستيبس" هي فرقة جاز صوفي تاسست عام ٢٠٠٢، تتكون من عدد من الفنانين المصريين والألمان وهم جان بشرى على الشيللو، عماد عزمى فيولين، وسام أمين ابوا فولفجانج فيتمان. ساكسفون، رغيد وليام على الدودوك وناى، صفاء عبدالرحمن فلو، شتيفان هيرجنرودز باص، راجى كمال قانون، وائل السيد اكورديون، عظيمة على طبلهة، محمد رأفت إيقاعات.
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
كايرو سيبس تحيي حفلها الأول بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة (صور)
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الكلمات المفتاحية

كايرو سيبس

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