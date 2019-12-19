رانيا محمود ياسين تستعيد ذكريات طفولتها بصورة

استعادت الفنانة رانيا محمود ياسين ذكريات طفولتها حيث نشرت صورة لها في مرحلة طفولتها وعلقت قائلة ليت أيام الطفولة تعود يوما بس كنت مؤدبة وخجولة والله

تعمل الفنانة رانيا علي تصوير مشاهدها في مسلسل فلانتينو الذي يقوم ببطولته الفنان عادل إمام والذي من المقرر عرضه عبر شاشات التلفاز في رمضان

تجسد رانيا محمود ياسين دور مدرسة فرنساوي في مدرسة انترناشونال، وهي سيدة جميلة ورقيقة تحب زوجها لدرجة كبيرة، ولم ينعم عليها الله بالإنجاب، ليشاهدها بعد ذلك الجمهور ما ستمر به في حياتها كما أن الشخصية ستشهد كثير من التطورات

ويذكر أن العلاقة التي ستجمعها ببطل العمل الفنان عادل إمام ستكون من خلال عملها في المدرسة التي يمتلكها ضمن أحداث المسلسل

ڤلانتينو تأليف أيمن بهجت قمر، انتاج شركة ماجنوم للمنتجين هشام تحسين ورامي إمام إخراج رامي إمام بطولة عادل إمام، وفاء صادق،محمد كيلاني، هدي المفتي وطارق الإبياري

يذكر أن رانيا كتن من المفترض أن تقدم دور ابنة عادل إمام في فيلم مرجان أحمد مرجان ولكن حالت الظروف لمشاركتها بالمسلسل لأنها كانت حامل في آدم ابنها في تلك الفترة وهذا السبب منعها من المشاركة بالفيلم وبذلك يعد مسلسل فلانتينو أول عمل يجمعها مع الزعيم عادل إمام