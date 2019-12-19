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موعد مباراة الأهلي| مواعيد مباريات الاهلي

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 09:29 م
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الأهلي
الأهلي
محمد الصو
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انتهت منذ قليل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الإسماعيلي، بفوز المارد الأحمر، بهدف دون رد، والتي أقيمت اليوم على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل وليد سليمان هدف الفوز للأهلي، عقب ترجمته لعرضية بنجاح من محمد هاني، في الدقيقة 77 من عمر المباراة والتي أقيمت مساء اليزم على ملعب المكس بالإسكندرية.

ورفع الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني رصيده إلى 21 نقطة محتلًا صدارة الترتيب، من 7 مباريات، فيما ظل الإسماعيلي بقيادة أدهم السلحدار، بالمركز السادس برصيد 13 نقطة.

ونجح فايلر، في قيادة الأهلي لتحقيق فوزه السابع على التوالي بالدوري العام، ومواصلة نتائجه المميزة تحت القيادة السويسرية هذا الموسم.

ويرصد "الفجر الرياضي" موعد مباراة الأهلي المقبلة عقب الفوز على دجلة من خلال التقرير الآتي:-

يستضيف النادي الأهلي، نظيره الاتحاد السكندري، مساء الإثنين المقبل 23 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مباريات الدوري المصري الممتاز.

وتُقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، على ملعب القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
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