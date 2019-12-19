تنسيقية الأحزاب: منتدى شباب العالم أصبح لاعبا رئيسيا في صناعة القرار العالمي



وأشار إلى أن حجم الشباب المصري المشارك في المنتدى متنوع بشكل كبير، وهذا يدل على عدم وجود عزف عن المشاركة في العمل السياسي.



قال عمرو درويش، عضو تنسيقة شباب الأحزاب، إن منتدى شباب العالم، أصبح لاعبًا رئيسيًا في صناعة القرار العالمي، لافتَا إلى أن القيادة المصرية بدأت تستخدم المنتدى كورقة فاعلة، في ظل استقبال القاهرة شباب من مختلف دول العالم، للتحاور معهم في محاور في مهمة للغاية.وتابع "درويش"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الرئيس أرسل عدة رسائل موجهة للعديد من الدول التي تعمل على إعداد مؤامرة ضد مصر، مشيرًا إلى أن المنتدى أصبح مؤشر جدًا.