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ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الإسماعيلي

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 09:26 م
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الأهلي والإسماعيلي
الأهلي والإسماعيلي
علاء خليف
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حقق فريق الاسماعيلي فوزًا صعبًا على حساب فريق الإسماعيلي بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الخميس، على ستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف الأهلي الوحيد عن طريق اللاعب المتألق وليد سليمان في الدقيقة 78 من رأسية قوية سكنت شباك محمد مجدي حارس مرمي الدراويش، لتقود المارد الأحمر لحصد 3 نقاط جديدة في مشواره بالدوري المصري.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلي 21 نقطة ويواصل صدارته لترتيب الدوري الممتاز، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثاني برصيد 17 نقطة، ويأتي المقاولون العرب بالمركز الثالث برصيد 16 نقطة، ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 13 نقطة.

ويستعرض "الفجر الرياضي" ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الاسماعيلي:

1- الأهلي 21 نقطة
2- الاتحاد 17 نقطة
3- المقاولون العرب 16 نقطة
4- الزمالك 13 نقطة
5- سموحة 13 نقطة
6- الاسماعيلي 13 نقطة
7- بيراميدز 12 نقطة
8- الإنتاج الحربي 11 نقطة
9- حرس الحدود 10 نقاط
10- إنبي 10 نقاط
11- طنطا 8 نقاط
12- المصري 7 نقاط
13- طلائع الجيش 7 نقاط
14- مصر المقاصة 7 نقاط
15- نادي مصر 7 نقاط
16- الجونة 7 نقاط
17- وادي دجلة 6 نقاط
18- أسوان 5 نقاط

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