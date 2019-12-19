Advertisements
Advertisements
Advertisements

الدوري السعودي| الأهلي يصعق ضمك بخماسية قاتلة

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 09:25 م
Advertisements
الأهلي وضمك
الأهلي وضمك
أميرة فطيم
Advertisements


حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي فوزا ثمينا على نظيره ضمك، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة اللملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وافتتح ديجانيني تفاريس أهداف اللقاء لصالح الأهلي بتمريرة حاسمة استقرت في مرمى ضمك عند الدقيقة التاسعة.

وأحرز حسين المقهوي الهدف الثاني عند الدقيقة 13، قبل أن يسجل محسن ياجور هدف تقليل الفارق لصالح ضمك عند الدقيقة 36.

وسجل لوكاس ليما الهدف الثالث لفريقه عند الدقيقة 45، فيما أحرز دجانيني الهدف الرابع للأهلي والثاني له عند الدقيقة 58.

ونجح على الأسمري في إحراز الهدف الخامس من داخل منطقة الجزاء ليضعها في شباك ضمك عند الدقيقة 90+ 2، ليعلن الحكم فوز الأهلي على ضمك بخمسة أهداف مقابل هدف.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 23 نقطة، في المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما يأتي ضمك في المركز السابع برصيد 15 نقطة.
Advertisements

أخبار تهمك

كورة لايف MATCH Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر YALLA SHOOT كول كورة رابط ماتش الزمالك Zamalek TV

الآن

LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19/ 12 / 2019 يلا شووت رابط ماتش الاهلي ON SPORT

منذ يوم

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة الاهلي ضد ضمك بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش الاهلي YALLA Ahly

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. نجم برشلونة يغيب عن تدريبات اليوم عقب استبعاده من مواجهة ريال مدريد

منذ ساعة

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

الآن

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة ON SPORT رابط ماتش الزمالك TIME SPORT

الآن

مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر «الشوط الثاني»

منذ أقل من ساعتين

نتيجة مباراة الأهلي| مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم 19-12-2019 يلا شوت بلس في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعتين و 27 دقيقة

يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر yalla شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaKora

الآن

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

الآن

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يضرب الإسماعيلي بالهدف الأول برأسية وليد سليمان (فيديو)

منذ ساعة

نتيجة مباراة الأهلي اليوم ضد الإسماعيلي بث مباشر| مشاهدة مباراة الاهلي بدون تقطيع ON Watch

منذ ساعة و نصف

كورة star يلا كورة مشاهدة مباراة الاهلي والإسماعيلي بث مباشر yalla shoot كورة لايف الاهلي ضد الاسماعيلي كورة لايف يوتيوب

منذ حوالي 3 ساعات

طلب غريب من ريال مدريد للرد على فضيحة الكلاسيكو

منذ أقل من ساعتين

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
06:37 م

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

06:52 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة ON SPORT رابط ماتش الزمالك TIME SPORT

06:30 م

يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر yalla شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaKora

06:45 م

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

08:10 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status