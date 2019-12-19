لي يونج عشقت الفن المصري بسبب أحمد حلمي تعرف على التفاصيل



ويشار ان أهداف هذا الإجتماع هو حرص المنظمة على توسيع التعاون المشترك مع الحكومة المصرية فى مختلف القطاعات الصناعية ، مشيرا إلى أن المنظمة تنفذ استراتيجية للعمل فى مصر ترتكز على تعزيز النمو الصناعى وخلق فرص العمل للقضاء على البطالة وتحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة و ذلك بخلاف بأن المنظمة تدعم جهود الحكومة المصرية فى تنفيذ كافة المشروعات التنموية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تشجيع وتعزيز التصنيع الشامل، مشيرا إلى أن المنظمة تعد أحد أهم الشركاء الرئيسيين لمصر في مجال التنمية الصناعية والعمل على المساهمة الفعالة لتنمية القطاعات الإستراتيجية بالإقتصاد المصرى وتوفر خبرات التقنية وبرامج بناء القدرات لتعزيز جهود التنمية المستدامة بالإقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن المنظمة تنفذ حالياً العديد من مبادرات التعاون في مصر في مجالات التصنيع و المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة و الصناعات الخضراء والصناعات الزراعية والمنسوجات و مشروعات تنمية سلاسل القيمة.



وأشار يونج الى حرص المنظمة على نقل التكنولوجيات الصناعية المتطورة للإقتصاد المصرى من خلال تنفيذ برامج بناء القدرات والبرامج التدريبية لمشروعات ريادة الأعمال الخاصة بالمرأة والشباب الى جانب العمل على تعزيز منظومة الإقتصاد الدائرى وتشجيع مشروعات الإبتكار والتحديث لخلق قيمة مضافة جديدة للإقتصاد المصري .



ومن جانبه أشار المهندس أحمد طه مساعد أول وزير التجارة والصناعة الى حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع مختلف المنظمات الدولية وبصفة خاصة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للإستفادة من خبرات وأمكانيات المنظمة فى تطوير الصناعة الوطنية مشيرا إلى أن مشروع "كريتيف هب إيجيبت" يعد أحد المشروعات الكبرى التى تستهدف تطوير ريادة الأعمال وتشجيع الشركات الناشئة والإبتكار.



واختتم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن مشروع "كريتيف هب إيجيبت" يستهدف تعزيز التواصل بين رواد الأعمال والشركات الناشئة وقطاع الصناعة المصري فضلاً عن نشر الوعي بالأهمية الإستراتيجية للصناعات القائمة على التصميم والإبداع من خلال برامج بناء القدرات الفنية، وإدارة الأعمال، وورش التصميم وتطوير المنتجات، بالإضافة إلى توفير معدات وماكينات لتصنيع النماذج الأولية، والتشبيك بين رواد الأعمال والقطاع الصناعي المصري.

حضر عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع والهيئات الدبلوماسية وغيرها في منتدي شباب العالم في دورته الثالثة بمدينة شرم الشيخ والتي انتهت فعالياته مؤخرًا.أكد لي يونج المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية بأنه فوجئ بالتقدم التكنولوچي في الصناعة والتجارة المصرية المتطورة في الآونة الأخيرة من خلال الوسائل العلمية والتكنولوجيا وغيرها .أضاف يونج بأنه ممتن بالثقافة والفن المصري بعدما شعر بإدراج ووعي النجوم المصريين بإلقاء كلامتهم المعبرة بالمستقبل والفكر الباهر وتحقيق النجاح فمن النجوم الذي أشاد بهم بشده النجم أحمد حلمي الذي بهر جميع الحاضرين بكلماته المؤثره والمستقبليه الدافعه بقوه لدي الشباب.عبر يونج أيضاً عن مدي سعادته لسر الطاقة الإيجابية لدي المخرج خالد جلال والمنتج جمال العدل والفنانه شيري عادل أثناء تحاورهم في المنتدى بتقديم رسالة فنية دسمه للجمهور المصري في إطار العادات والتقاليد.يذكر أن يونج عقد أجتماع عمل في إطار الوعي الصناعي والتجاري والذي جمع بينه وبين الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة الدكتور عمرو طه ومساعد وزير التجارة والصناعة السيد المهندس أحمد طه وغيرهم حيث تم استعراض الخدمات المقدمة لرواد الأعمال والصناعات الناشئة فى مجالات الإبتكار والإبداع.