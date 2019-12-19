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شاهد.. درة بإطلالتها الجذابة في أحدث ظهور لها عبر" إنستجرام"

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 09:57 م
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درة
درة
رباب مصطفي
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تشارك الفنانة درة زروق، أحدث أخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

حيث نشرت الفنانة المتألقة، بأحدث إطلالة جديدة لها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات، وتفاعل معه جمهورها، وتبادل النشطاء التعليقات على الصورة .

ظهرت "زروق"، مرتدية فستان أزرق فاتح فى غامق شفاف، ذات أكمام شفافة، مكشوف الصدر،اعتمدت تسريحة شعر جذابة وبسيطة،ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط يتناسب مع فستانها حيث وضعت فوق عينيها نفس لون فستانها، واهتمت بالاكسسورات حيث ارتدت خاتم فضى، وحلقة فى أذنيها فضى، ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .

إطلالة جذابة ومتألقة للفنانة درة فى حفل مهرجان نجم العرب:

ظهرت الفنانة درة متألقة وأنيقة ،لافتة للأنظار جمهورها بشكل دائم ، وكانت ترتدى فستان أزرق ذو التراث الملكى ، واعتمدت تسريحة شعر جذابة ومنسدل على كتفيها ،وميكب هادى وبسيط يتناسب مع فستانها الذى خطف انظار الحاضرين في المهرجان .

مسلسل" بلا دليل":

شاركت الفنانة درة فى بطولة مسلسل" بلا دليل" وشارك في بطولته عدد من نجوم الفن منهم، خالد سليم، نيكولا معوض، جمال عبد الناصر، حازم سمير، اشرف ذكى، اخراج منال الصيفي، تأليف انجى علاء، حيث كانت تدور احداث المسلسل حول، حبيبة " عازفة القيثار"وجدت نفسها فى موقف حرج، بعد ما أخبرتها ابنتها أنها شهدت على جريمة قتل "تيمور الهوارى" والتى فعلها زوجها عمر وتسعي حبيبة لمعرفة الحقيقة .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة درة:

شاركت الفنانة درة فى بطولة مسلسل"النهاية"، وشارك في بطولة المسلسل عدد من نجوم الفن، لقاء الخميسي،يوسف الشريف ،عمرو عبد الجليل، درة، ناهد السباعي،اخراج ياسر محمد سامى،تأليف عمرو سمير عاطف وسوف يعرض ضمن السباق الرمضانى المقبل2020 .
شاهد.. درة بإطلالتها الجذابة في أحدث ظهور لها عبر" إنستجرام"
شاهد.. درة بإطلالتها الجذابة في أحدث ظهور لها عبر" إنستجرام"
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