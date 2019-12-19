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الأسهم الأمريكية تفتح تعاملاتها على ارتفاعات مع ترقب إجراءات عزل ترامب

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 08:32 م
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بوابة الفجر
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فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع طفيف يوم الخميس حيث أظهرت البيانات تراجعا في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، بينما غض المستثمرون الطرف عن مساءلة الرئيس دونالد ترامب، الذي من المستبعد إقالته.

 

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 39.03 نقطة بما يعادل 0.14 بالمئة ليصل إلى 28278.31 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 1.18 نقطة أو 0.04 بالمئة ليسجل 3192.32 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 11.23 نقطة أو 0.13 بالمئة إلى 8838.97 نقطة.

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الكلمات المفتاحية

عزل ترامب دونالد ترامب ترامب البورصة الأمريكية

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