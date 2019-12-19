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مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر «الشوط الثاني»

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 08:33 م
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مشاهدة مباراة الاهلي
مشاهدة مباراة الاهلي
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بث مباشر مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي KORA4GOAL، في مباراة هامة للمارد الأحمر والتي ستُقام على ملعب المكس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز

جول العرب حيث يفتتح ملعب المكس، أبوابه في السابعة والنصف من مساء اليوم، لاستضافة مباراة صعبة وقوية للأهلي عندما يحل ضيفًا على الإسماعيلي، GOALEL3ARB ضمن مباريات الدوري العام.

كورة أونلاين، حيث سيكون السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، أمام اختبار قوي، حينما يواجه فريق الإسماعيلي بقيادة أدهم السلحدار المدير الفني، الطامح لحصد الفوز للتواجد بمنطقة المتنافسين على الصدارة، KORA ONLINE، فايلر يتطلع للحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

كورة جول الأهلي يرغب في مواصلة انتصاراته بالدوري المحلي، بعدما حقق العلامة الكاملة في جميع المباريات التي خاضها منذ بداية الموسم، KORA GOAL، فايلر يرغب في مواصلة الانتصارات المتتالية بالدوري العام.

موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي بالدوري العام
وتُقام مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي على ملعب المكس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقله لمباراه الأهلي ضد الإسماعيلي بالدوري العام
وتُذاع مباراة الأهلي والإسماعيلي، عبر مجموعة قنوات أون سبورت ON SPORTS وتايم سبورتس TIME SPORTS الناقل الحصري لمباريات للدوري المصري والمسابقات المحلية، كورة بلس تابع بث مباشر الإسماعيلي يستضيف الأهلي KORA PLUS على ملعب المكس بالإسكندرية بالدوري المصري.

ترتيب الفريقين بالدوري المصري الممتاز
كورة حصري حيث يدخل الأهلي المباراة وهو محتلًا المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة ، بينما يحتل الإسماعيلي المركز السادس برصيد 13 نقطة KORA7ASRY الأهلي يستضيف حرس الحدود بالدوري الممتاز.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي، بموقع الفجر الرياضي عبر رابط يلاشووت بلس بدون تقطيع YALL SHOOT PLUS وبدون أي إعلانات.
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