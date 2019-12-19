مجلس النواب يعزل ترامب ويحيله للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ

افتتحت اليوم الأربعاء رئيسة مجلي النواب الأمريكية نانسي بيلوسي جلسة استمرت 6 ساعات للتصويت علي عزل الرئيس ترامب، قائلاً، " الآن مجلس النواب الأمريكى أعلن عزل الرئيس ترامب, وأفتتح بكل أسف المداولات بشأن مساءلة رئيس الولايات المتحدة. لذا إذا لم نتحرك الآن، فسيكون ذلك إهمالا في أداء واجبنا، من المؤسف أن تصرفات الرئيس الطائشة، جعلت من الضرورى البدء في اجراءات العزل، حيث لم يترك لنا أى خيار".

فقد صوت مجلس النواب علي إدانة الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب"، بتهمتى إساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

الاتهام الأول: عدد الأصوات المؤيدة هو 230 والمعارضة 197. والمادة رقم واحد تم اعتمادها.

الاتهام الثانى: عدد الأصوات المؤيدة هو 229 والمعارضة 198. والمادة تم اعتمادها.

وقد صرحت بيلوسي، أن التصويت علي الإدانة سيؤدى إلي محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ.

وعلي صعيد آخر، ترامب لم يكن أول رئيس أمريكى يواجه اتهامات قد تنتهى بعزله.

كان هناك محاولة مع الرئيس أندرو جوسون "1868" وبيل كلينتون "1999-1998" ، وفشلت المحاولتين.

وقد استقال ريتشارد نيكسون بعد صياغة قرار الاتهام ضده، وأدرك أن حزبه لم يسانده في محاكمته