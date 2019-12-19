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طلب غريب من ريال مدريد للرد على فضيحة الكلاسيكو

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 08:26 م
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بوابة الفجر
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طلب نادي ريال مدريد الإسباني من اتحاد الكرة التسجيلات الصوتية بين الحكم هيرنانديز هيرنانديز الذي أدار الكلاسيكو ، و رئيس غرفة تكنولوجيا الفيديو المساعد ” الفار ” في الكلاسيكو.


ووفقاً لما نشرته صحيفة الموندو ديبورتيفو، فإن ريال مدريد يريد أن يعرف تفاصيل المحادثة التي دارت بين الحكم ورئيس الفار بخصوص ركلتي الجزاء المشكوك فيهم أمام برشلونة لصالح المدافع فاران.


واشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد يري بإنه استحق ركلتي جزاء لصالح راموس في الشوط الأول أمام برشلونة بعد عرقلة فاران مرتين الاولي من لينجليت والثانية من راكيتيتش.


الجدير بالذكر أن لقاء الكلاسيكو انتهي بالتعادل السلبي بين برشلونة وريال مدريد في الكامب نو بلقاء شهد تفوق واضح 

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