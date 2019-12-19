مصطفى بكري: السراج وقع اتفاقية مذلة مع أردوغان ليضمن البقاء في السلطة (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، عندما ذهب إلى أنقرة، تم استجوابه لمدة يوم كامل في وزارة الدفاع التركية، مثل المُخبر الصغير عن سبب زيارته لبريطانيا وإيطاليا، والبحرين.



وتابع "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن حكومة السراج سقطت في أحضان المليشيات الإرهابية وتسمى الآن بحكومة الفرقاطة، ولا تمتلك من أمرها شيء، وواصلت السقوط بالارتماء تحت أقدام الاحتلال التركي.



ولفت إلى أن "السراج" ذهب إلى أنقرة لتقديم مفاتيح احتلال ليبيا، ووقع اتفاقية مُذلة مقابل دعمه عسكريًا وسياسي، لكي يبقى في منصبه.

