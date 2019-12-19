Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصطفى بكري: السراج وقع اتفاقية مذلة مع أردوغان ليضمن البقاء في السلطة (فيديو)

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 08:27 م
Advertisements
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، عندما ذهب إلى أنقرة، تم استجوابه لمدة يوم كامل في وزارة الدفاع التركية، مثل المُخبر الصغير عن سبب زيارته لبريطانيا وإيطاليا، والبحرين.

وتابع "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن حكومة السراج سقطت في أحضان المليشيات الإرهابية وتسمى الآن بحكومة الفرقاطة، ولا تمتلك من أمرها شيء، وواصلت السقوط بالارتماء تحت أقدام الاحتلال التركي.

ولفت إلى أن "السراج" ذهب إلى أنقرة لتقديم مفاتيح احتلال ليبيا، ووقع اتفاقية مُذلة مقابل دعمه عسكريًا وسياسي، لكي يبقى في منصبه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصطفى بكري فايز السراج توك شو اخبار مصر

أخبار تهمك

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

منذ حوالي 10 ساعة

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة الاهلي ضد ضمك بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش الاهلي YALLA Ahly

منذ ساعتين و 7 دقيقة

كورة لايف MATCH AHLY مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر YALLA SHOOT كول كورة رابط ماتش الأهلي aHLY TV

منذ أقل من ساعتين

لايف (yalla shoot) .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الاربعاء live

منذ يوم

ميسي يطلب من برشلونة صفقة مفاجئة

منذ أقل من ساعة

تشكيل الأهلي الرسمي ضد الإسماعيلي| مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر بدون تقطيع ON SPORT HFD 1

منذ ساعتين و 17 دقيقة

نتيجة مباراة الأهلي| مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم 19-12-2019 يلا شوت بلس في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعة

كورة star يلا كورة مشاهدة مباراة الاهلي والإسماعيلي بث مباشر yalla shoot كورة لايف الاهلي ضد الاسماعيلي كورة لايف يوتيوب

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر yalla شوت PLUS رابط ماتش الاهلي YallaKora

منذ ساعة و 13 دقيقة

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي ON SPORT رابط ماتش الأهلي TIME SPORT

منذ يوم

LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19/ 12 / 2019 يلا شووت رابط ماتش الاهلي ON SPORT

منذ يوم

الزمالك يعلق على تسريب العقود

منذ ساعتين و 19 دقيقة

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19 / 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

منذ ساعة و 10 دقيقة

LIVE شووت NOW مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر YALLAKORA كورة لايف اونلاين ستريم رابط ماتش الاهلي GOAL شووت

منذ ساعة و 25 دقيقة

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

منذ يوم

موضوعات متعلقة

عقيلة صالح: حكومة السراج فشلت في تقديم أي شيء للشعب الليبي

مصطفى بكري يناشد وزير الخارجية التدخل للإفراج عن العمال المحتجزين في ليبيا

الحويج" يوجه التحية للرئيس السيسى على اهتمامه بمصالح ليبيا وشعبها"

إذاعة ألمانية: تركيا تتدخل في ليبيا رفقة قطر للبحث عن النفوذ

باحث ليبي: فايز السراج لا يسيطر حتى على مكتبه (فيديو)

حقوقي ليبي يدعو مصر والجامعة العربية للتحرك وسحب الاعتراف بحكومة السراج (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
07:37 م

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19 / 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

06:52 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي ON SPORT رابط ماتش الأهلي TIME SPORT

07:04 م

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر yalla شوت PLUS رابط ماتش الاهلي YallaKora

07:34 م

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

08:10 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status