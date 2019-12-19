رئيس قطاع إذاعة صنعاء لــ"الفجر": مليشيا الحوثي تسعى لتشويش الإرسال الاذاعي وتشويه الرسالة الإعلامية (حوار)

◄ مليشيات الحوثي طالبت بتغيير السياسات الإعلامية بما يخدم توجهاتها





◄ الإذاعة بحاجة لأجهزة إرسال fm كي تصل الرسالة الإعلامية بوضوح إلي الجميع





◄ بث الإذاعة يشمل جميع محافظات الجمهورية عبر الموجة القصيرة SW وبتردد ١١٨٦٠والقمر الفضائي عرب سات بدر 4





◄ نأمل من الحكومة الشرعية سرعة تزويد الإذاعة بمحطات إرسال اذاعي fm, am





◄ سُتكرم الإذاعة مطلع 2020 بالجزائر في اجتماعات المركز العربي للتبادل البرامجي الإخباري





◄ المليشيات الحوثية تدعو للطائفية والعنصرية وتزرع الفتنه على مستوى كل حي ومنطقة





◄ المليشيات الحوثية تعمل على تشويش البث الإذاعي الذي يصل إلى المحافظات





◄ مليشيا الحوثي تسعى جاهدة لتشويش الرسالة الإعلامية وتستخدم الإرهاب والقمع المفرط بحق الصحفيين والاعلاميين





كشف صلاح على أمين القادري، رئيس قطاع إذاعة صنعاء _ البرنامج العام، بأنه حينما وصلت مليشيات الحوثي محافظة إب، طالبت تعديل في الخارطة البرامجية للإذاعة، وتغيير سياسستها الإعلامية بما يخدم توجهات هذه الجماعة الإنقلابية.





وأضاف في حواره لــ "الفجر"، بأنه عندما رفض تلك التعديلات التي طالبت بها مليشيات الحوثي أقصته من عمله، ولم تكتفي هذه الجماعة الدموية الإرهابية بتفجير منزله واحراق سيارته، ونهب ممتلكاته، ونهب منزل والده بعد قصفهم بالأسلحة الثقيلة وبكثافة، مؤكدًا بأن هذه الذكري الرابعة المؤلمة لما قامت به هذه المليشيات الإجرمية من جرائم بحقهم في الخامس والعشرين من ديسمبر ٢٠١٥، مؤكدًا بأنهم لن ينسوا جرائم هذه المليشيات وانهم سيقتصون طال الزمن أو قصر.





وأكد بأنه بعد الانقلاب على العاصمة صنعاء، ونهب المؤسسات الإعلامية ومصادرتها واحتلالها، وجرائمها التي لا تعد ضد الصحفيين، وبعد نزوحه عمل مديرًا عامًا للأخبار في إذاعة صنعاء - البرنامج العام لفترة وجيزة ومن ثم رئيسًا لقطاع إذاعة الجمهورية اليمنية صنعاء - البرنامج العام، إليكم نص الحوار:





◄ بداية حدثني مشوارك في الإذاعة؟





أعمل حاليا رئيس قطاع إذاعة صنعاء_البرنامج العام بعد أن عملت مديراً عام لإذاعة إب قبل أن تقوم مليشيات الحوثي بالسيطرة عليها وإقصائي من عملي وتفجير منزلي بعد نهبته بالكامل بسبب رفضي لسياسات مليشيات الحوثي الإعلامية التي فرضتها بالقوة على الاذاعة في أوائل العام 2015.





عملت على تأسيس اذاعة إب المحلية وكنت مدير عام وعضوا للمكتب التنفيذي في المحافظة حتى أقصتني المليشيات الحوثية من عملي في مطلع عام 2015 بعد انقلابها واحتلالها وسيطرتها على محافظة إب نتيجة رفضة لانقلابهم.









◄ ما هي الصعوبات التي تواجهونها في الارسال الاذاعي؟





العمل الإعلامي شاق ومتعب وكله عقبات والإعلام مهنة المتاعب لأنه عمل يومي ويرتبط بملايين الناس والتزام أدبي ومهني وأخلاقي ولا أخفيك أنه في الكثير من الأحيان يأخذ كل وقتي ويجعلك تحمل من الهموم ما لا يطاق لأنه رسالة وأمانة والعقبات منها الفنية ومنها البشرية ومنها المادية وهو عمل على مدار الساعة لكن العقبة الكبرى هي مليشيات الحوثي الارهابية التي قضت على العمل الاعلامي المؤسسي وسخرت الرسالة الاعلامية لخدمة أجندتها العنصرية الطائفية المقيته، لكن بفضل الله والصبر والحكمة سنتغلب على كل العقبات ونواصل طريق العمل والكفاح بما يرضي الله ويخدم المجتمع.