عاجل.. السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره القبرصي





وأعرب الرئيس القبرصي عن حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع مصر.





قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره القبرصي نيكوس أناستاسياديس، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.وأضاف متحدث الرئاسة، أن الرئيس السيسي أكد اعتزاز مصر بالتعاون البناء مع قبرص.