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عاجل.. السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره القبرصي

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 08:21 م
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الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أمنية فوزي
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قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره القبرصي نيكوس أناستاسياديس، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وأضاف متحدث الرئاسة، أن الرئيس السيسي أكد اعتزاز مصر بالتعاون البناء مع قبرص.

وأعرب الرئيس القبرصي عن حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع مصر.

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