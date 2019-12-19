التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مواجهة الإسماعيلي والأهلي

حسم التعادل السلبي بدون أهداف الشوط الأول من مواجهة الإسماعيلي أمام الأهلي، والمقامة على ستاد "المكس" بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.





أجرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عدة تغييرات في تشكيل فريقه حيث دفع بأليو ديانج وعلي معلول ومروان محسن وأحمد الشيخ في التشكيل الأساسي، في المقابل احتفظ بوليد سليمان ووليد أزارو ومحمود وحيد على مقاعد البدلاء.





بدأ الإسماعيلي المباراة مهاجمًا ضيفه حيث راوغ محمد الشامي مهاجم الدراويش رامي ربيعة في الدقيقة الأولى ومرر الكرة عرضية لكنها لم تجد من يترجمها إلى هدف.





ورد الأهلي مباشرة بتمريرة عرضية من الناحية اليسرى عن علي معلول لكن الكرة وصلت في يد الحارس محمد مجدي، حارس مرمى الدراويش ليرد محمد الشاني بتسديدة في يد محمد الشناوي حامي عرين الأهلي.





وفي الدقيقة الخامسة انطلق عبد الرحمن مجدي من الناحية اليمنى مراوغًا أيمن أشرف رمرر الكرة عرضية لتصل لمحمود "دونجا" الذي سدد في دفاعات الأهلي، ثم ترتد الكرة لبكيتي سيلفا الذي سددها في يد محمد الشناوي حارس الفريق الأحمر.





وانطلق محمد مجدي "قفشة" من وسط الملعب إلى أن وصل إلى حدود منطقة جزاء الدراويش ويسدد كرة قوية يحولها دفاع الإسماعيلي إلى ركلة ركنية.





ورد همام طارق على تسديدة قفشة بتصويبة أخرى من خارج منطقة الجزاء ووصلت سهلة للشناوي الذي لم يجد صعوبة في التصدي للكرة.





وازدادت سخونة المباراة حيث وصلت الكرة لبيكيتي سيلفا داخل منطقة الجزاء بتمريرة متقنة من عبد الرحمن مجدي ليراوغ سيلفا محمد هاني ويتدخل أحمد الشيخ الذي عاد من الأمام لتأدية الواجب الدفاعي ويبعد الكرة عن منطقة جزاء الأهلي.





وفي الدقيقة ١٨ أطلق أيمن أشرف قذيفة من على حدود منطقة جزاء الإسماعيلي ارتطمت بعارضة محمد مجدي حارس الدراويش وتحوم الفريق الأحمر من الهدف الأول.





ووصلت الكرة لأحمد الشيخ في الدقيقة ٢١ من تمريرة لحسين الشحات، ليسدد الشيخ سددها قوية (R2) لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمحمد مجدي حارس الإسماعيلي وتضيع فرصة خطيرة للأهلي في المباراة.





ومن عمل جماعي وصلت الكرة لحسين الشحات الذي سددها قوية في الدقيقة ٣٣ لكنها علت عارضة الإسماعيلي بقليل وتضيع فرصة خطيرة للفريق الأحمر.





ومرر باهر المحمدي كرة طولية باتجاه محمد الشامي في الدقيقة ٣٥ لكن محمد الشناوي خرج من منطقة جزائه وأبعد الكرة إلى خارج الملعب قبل وصولها إلو مهاجم الإسماعيلي.





وفي الدقيقة ٤٢ ومن عمل جماعي رائع من أليو دانج لجونيور أجاي ومنه لعلي معلول الذي مرر عرضية متقنة من الناحية اليسرى لكنها لم تجد من يحولها لهدف وتمر بسلام على مرمى الدراويش.





ومرت الدقائق المتبقية من هذا الشوط دون جديد على مستوى النتيجة لينتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.



