Advertisements
Advertisements
Advertisements

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مواجهة الإسماعيلي والأهلي

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 08:18 م
Advertisements
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
Advertisements
حسم التعادل السلبي بدون أهداف الشوط الأول من مواجهة الإسماعيلي أمام الأهلي، والمقامة على ستاد "المكس" بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

أجرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عدة تغييرات في تشكيل فريقه حيث دفع بأليو ديانج وعلي معلول ومروان محسن وأحمد الشيخ في التشكيل الأساسي، في المقابل احتفظ بوليد سليمان ووليد أزارو ومحمود وحيد على مقاعد البدلاء.

بدأ الإسماعيلي المباراة مهاجمًا ضيفه حيث راوغ محمد الشامي مهاجم الدراويش رامي ربيعة في الدقيقة الأولى ومرر الكرة عرضية لكنها لم تجد من يترجمها إلى هدف.

ورد الأهلي مباشرة بتمريرة عرضية من الناحية اليسرى عن علي معلول لكن الكرة وصلت في يد الحارس محمد مجدي، حارس مرمى الدراويش ليرد محمد الشاني بتسديدة في يد محمد الشناوي حامي عرين الأهلي.

 وفي الدقيقة الخامسة انطلق عبد الرحمن مجدي من الناحية اليمنى مراوغًا أيمن أشرف رمرر الكرة عرضية لتصل لمحمود "دونجا" الذي سدد في دفاعات الأهلي، ثم ترتد الكرة لبكيتي سيلفا الذي سددها في يد محمد الشناوي حارس الفريق الأحمر.

وانطلق محمد مجدي "قفشة" من وسط الملعب إلى أن وصل إلى حدود منطقة جزاء الدراويش ويسدد كرة قوية يحولها دفاع الإسماعيلي إلى ركلة ركنية.

ورد همام طارق على تسديدة قفشة بتصويبة أخرى من خارج منطقة الجزاء ووصلت سهلة للشناوي الذي لم يجد صعوبة في التصدي للكرة.

وازدادت سخونة المباراة حيث وصلت الكرة لبيكيتي سيلفا داخل منطقة الجزاء بتمريرة متقنة من عبد الرحمن مجدي ليراوغ سيلفا محمد هاني ويتدخل أحمد الشيخ الذي عاد من الأمام لتأدية الواجب الدفاعي ويبعد الكرة عن منطقة جزاء الأهلي.

وفي الدقيقة ١٨ أطلق أيمن أشرف قذيفة من على حدود منطقة جزاء الإسماعيلي ارتطمت بعارضة محمد مجدي حارس الدراويش وتحوم الفريق الأحمر من الهدف الأول.

ووصلت الكرة لأحمد الشيخ في الدقيقة ٢١ من تمريرة لحسين الشحات، ليسدد الشيخ سددها قوية (R2) لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمحمد مجدي حارس الإسماعيلي وتضيع فرصة خطيرة للأهلي في المباراة.

ومن عمل جماعي وصلت الكرة لحسين الشحات الذي سددها قوية في الدقيقة ٣٣ لكنها علت عارضة الإسماعيلي بقليل وتضيع فرصة خطيرة للفريق الأحمر.

ومرر باهر المحمدي كرة طولية باتجاه محمد الشامي في الدقيقة ٣٥ لكن محمد الشناوي خرج من منطقة جزائه وأبعد الكرة إلى خارج الملعب قبل وصولها إلو مهاجم الإسماعيلي.

وفي الدقيقة ٤٢ ومن عمل جماعي رائع من أليو دانج لجونيور أجاي ومنه لعلي معلول الذي مرر عرضية متقنة من الناحية اليسرى لكنها لم تجد من يحولها لهدف وتمر بسلام على مرمى الدراويش.

ومرت الدقائق المتبقية من هذا الشوط دون جديد على مستوى النتيجة لينتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

رياضة الاهلي الاسماعيلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يعلق على تسريب العقود

منذ ساعتين و 18 دقيقة

كورة لايف MATCH AHLY مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر YALLA SHOOT كول كورة رابط ماتش الأهلي aHLY TV

منذ أقل من ساعتين

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

منذ يوم

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر yalla شوت PLUS رابط ماتش الاهلي YallaKora

منذ ساعة و 13 دقيقة

LIVE شووت NOW مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر YALLAKORA كورة لايف اونلاين ستريم رابط ماتش الاهلي GOAL شووت

منذ ساعة و 25 دقيقة

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي ON SPORT رابط ماتش الأهلي TIME SPORT

منذ يوم

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

منذ حوالي 10 ساعة

LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19/ 12 / 2019 يلا شووت رابط ماتش الاهلي ON SPORT

منذ يوم

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19 / 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

منذ ساعة و 10 دقيقة

لايف (yalla shoot) .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الاربعاء live

منذ يوم

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة الاهلي ضد ضمك بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش الاهلي YALLA Ahly

منذ ساعتين و 7 دقيقة

ميسي يطلب من برشلونة صفقة مفاجئة

منذ أقل من ساعة

تشكيل الأهلي الرسمي ضد الإسماعيلي| مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر بدون تقطيع ON SPORT HFD 1

منذ ساعتين و 17 دقيقة

نتيجة مباراة الأهلي| مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم 19-12-2019 يلا شوت بلس في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعة

كورة star يلا كورة مشاهدة مباراة الاهلي والإسماعيلي بث مباشر yalla shoot كورة لايف الاهلي ضد الاسماعيلي كورة لايف يوتيوب

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
07:37 م

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19 / 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

06:52 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي ON SPORT رابط ماتش الأهلي TIME SPORT

07:04 م

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر yalla شوت PLUS رابط ماتش الاهلي YallaKora

07:34 م

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

08:10 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status