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اسعار الذهب تسجل انخفاضات جديدة اليوم الخميس 19-12-2019

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 08:02 م
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اسعار الذهب اليوم الخميس 19-12-2019
اسعار الذهب اليوم الخميس 19-12-2019
الفجر الاقتصادي
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سجلت اسعار الذهب، اليوم الخميس، في محلات الذهب في مصر تراجعات جديدة، متأثرة بهبوط  أسعار الدولار مقابل الجنيه كاسرًا مستويات 16 جنيه.

 

وأنخفضت اسعار الذهب في تعاملات اليوم بقيمة جنيه واحد  للجرام، ليسجل "عيار 21" نحو 659 جنيه للجرام، وانخفض سعر عيار "18 " إلى نحو 564 جنيه للجرام الواحد، وبلغ سعر "عيار 24"  نحو 752 جنيه للجرام، في حين حقق سعر الجنيه الذهب نحو 5264 جنيه.

 

 

ومنذ أنخفاض اسعار الدولار في السوق دون مستويات 16 جنيه وشهدت اسعار الذهب تراجعات في السوق المحليى مع استقرارها عالميا، وإن كانت قد  ارتفعت مؤخرا مع انباء عن قيام   مجلس الشيوخ بخطوات بعزل ترامب ليصعد في  المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1476.69 دولار للأوقية.

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