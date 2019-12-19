أستاذ بجامعة القاهرة: أردوغان يسعى لإعادة أمجاد الخلافة العثمانية باتفاقه مع السراج

قال محمد شوقي عبدالعال، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن حكومة الوفاق الليبية منتهية الصلاحية، خاصة أنها لم تنل ثقة البرلمان الليبي المنتخب أو الشعب الليبي وتستند هذه الحكومة في وجودها إلى الأمر الواقع.



وتابع "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن مذكرتي التفاهم بين حكومة الوفاق والرئيس التركي رجب أردوغان، في غاية الخطورة، خاصة أن إحدى هذه الاتفاقيات لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، متسائلًا كيف يتأتى لحكومة غير شرعية أن تعقد مثل هذه الاتفاق الذي يتعلق بمستقبل الشعب الليبي، والمصالح الاقتصادية لمصر واليونان وقبرص.



ولفت إلى أن الرئيس التركي رجي طيب أردوغان، يهدف من خلال اتفاقية الاتفاق الأمني مع ليبيا، إعادة أمجاد الدولة العثمانية، وهذا الأمر لن يحدث ومجرد أحلام.

