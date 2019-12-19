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مصطفى بكري: ليبيا ستكون مقبرة للجماعات الإسلامية

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 08:03 م
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مصطفى بكري
مصطفى بكري
كساب أحمد
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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر لا تعتدي على أحد، ولكنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التدخل التركي في ليبيا، أو أي أمر يعرض أمنها القومي للخطر، ولن تقبل بالفوضى وسيطرة مليشيات الإخوان على العاصمة الليبية طرابلس.

وتابع "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن ليبيا ستكون مقبرة للجماعات الإسلامية، معقبًا: "ليبيا لن تكون أبدًا قاعدة تركية أو أرض مستباحة للجماعة الإرهابية، ليبيا ستنتصر".

ولفت إلى أن الجيش الوطني الليبي سينتصر بإذن الله، وقريبًا سيدخل طرابلس ليطهرها من الخونة والعملاء والإرهابيين، مشيرًا إلى أن الجيش الليبي يقوم بزحف مقدس ويحاصر طرابلس من جميع الاتجاهات.
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