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ميسي يطلب من برشلونة صفقة مفاجئة

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 07:59 م
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ميسي
ميسي
الفجر الرياضي
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أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، طلب من إدارة ناديه التعاقد مع لاعب جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت مصادر مقربة من النادي الكتالوني، بأن ميسي طالب جوسيب ماريا بارتوميو رئيس البلوجرانا بالتعاقد مع اللاعب الإيطالي فيديريكو كييزا نجم فيورنتينا خلال ميركاتو الصيف.

ويُعد كييزا من نجوم منتخب إيطاليا والدوري الإيطالي في الفترة الأخيرة، وبات مطلب لعدة أندية كبري، أبرزها يوفنتوس وإنتر ميلان بالإضافة إلى فرق أخري خارج إيطاليا.

وكانت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، أوضحت بأن فيورنتينا سيعرض على كييزا عقدًا جديدًا بقيمة 3.5 مليون يورو بالإضافة إلى بعض المكافأت، كذلك يسعى الفريق البنفسجي لوضع شرط جزائي في عقد اللاعب، بقيمة 100 مليون يورو، للحفاظ عليه من أمام أطماع الفرق الكبري.


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الكلمات المفتاحية

ميسي كييزا فيورنتينا برشلونة

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