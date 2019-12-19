حالة الطقس غدا الجمعة 20 ديسمبر 2019 في مصر.. درجة الحرارة تصل لـ "زيرو"

حالة الطقس غدًا الجمعة 20 ديسمبر 2019 في مصر





أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس الجمعة الموافق 20 ديسمبر 2019 في جمهورية مصر العربية، وقال خبراء الأرصاد إن طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات وسط سيناء.





وتابعت الأرصاد أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباح الغد على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة أحيانًا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.





درجات الحرارة غدًا الجمعة 20 ديسمبر 2019 في مدن ومحافظات مصر





ونشرت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة 20 ديسمبر 2019 في مدن ومحافظات مصر، وسجلت درجة الحرارة في القاهرة 21 للعظمى و11 للصغرى، كما سجلت درجة الحرارة في نخل 19 للعظمى وزيرو 0 للصغرى، وفيما يلي نقدم لكم جدول بدرجات الجرارة غدًا في كافة أنحاء البلاد.



المدينة الصغرى العظمى القاهرة 11 21 شبين الكوم 11 21 طنطا 11 22 دمنهور 10 22 الإسكندرية 10 23 بلطيم 11 22 مطروح 11 20 السلوم 10 19 سيوة 9 18 بورسعيد 13 19 دمياط 13 19 الزقازيق 11 22 الإسماعيلية 11 21 السويس 10 21 العريش 11 19 رفح 10 19 رأس سدر 12 23 نخل 0 19 نويبع 17 21 طابا 11 20 كاترين 2 15 الطور 13 22 شرم الشيخ 15 23 الغردقة 13 25 مرسى علم 16 23 الفيوم 10 22 بني سويف 10 22 المنيا 7 22 أسيوط 8 20 سوهاج 9 22 قنا 9 22 الأقصر 9 25 أسوان 11 26 أبو سمبل 17 24 الوادي الجديد 10 25 شلاتين 13 26 أبو رماد 12 25 حلايب 13 24 رأس حدربة 12 25