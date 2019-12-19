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حالة الطقس غدا الجمعة 20 ديسمبر 2019 في مصر.. درجة الحرارة تصل لـ "زيرو"

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 07:57 م
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صقيع
صقيع
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حالة الطقس غدًا الجمعة 20 ديسمبر 2019 في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس الجمعة الموافق 20 ديسمبر 2019 في جمهورية مصر العربية، وقال خبراء الأرصاد إن طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات وسط سيناء.

وتابعت الأرصاد أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباح الغد على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة أحيانًا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

درجات الحرارة غدًا الجمعة 20 ديسمبر 2019 في مدن ومحافظات مصر

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة 20 ديسمبر 2019 في مدن ومحافظات مصر، وسجلت درجة الحرارة في القاهرة 21 للعظمى و11 للصغرى، كما سجلت درجة الحرارة في نخل 19 للعظمى وزيرو 0 للصغرى، وفيما يلي نقدم لكم جدول بدرجات الجرارة غدًا في كافة أنحاء البلاد.
المدينةالصغرىالعظمى
القاهرة1121
شبين الكوم1121
طنطا1122
دمنهور1022
الإسكندرية1023
بلطيم1122
مطروح1120
السلوم1019
سيوة918
بورسعيد1319
دمياط1319
الزقازيق1122
الإسماعيلية1121
السويس1021
العريش1119
رفح1019
رأس سدر1223
نخل019
نويبع1721
طابا1120
كاترين215
الطور1322
شرم الشيخ1523
الغردقة1325
مرسى علم1623
الفيوم1022
بني سويف1022
المنيا722
أسيوط820
سوهاج922
قنا922
الأقصر925
أسوان1126
أبو سمبل1724
الوادي الجديد1025
شلاتين1326
أبو رماد1225
حلايب1324
رأس حدربة1225

بيان الأرصاد عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الأربعاء في مصر، ودرجات الحرارة غدًا في بعض مدن وعواصم الدول العربية والأجنبية.
حالة الطقس غدا الجمعة 20 ديسمبر 2019 في مصر.. درجة الحرارة تصل لـ "زيرو"
حالة الطقس غدا الجمعة 20 ديسمبر 2019 في مصر.. درجة الحرارة تصل لـ "زيرو"
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