Advertisements
Advertisements
Advertisements

بروتوكول تعاون مع السعودية لتنظيم بيع الأضاحى للحجاج المصريين

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 07:58 م
Advertisements
توقيع بروتوكول تعاون
توقيع بروتوكول تعاون
Advertisements
بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تم توقيع بروتوكول تعاون مع مشروع المملكة العربية السعودية من الهدى والإضاحي لتنظيم عملية بيع صكوك الهدى والإضاحي إلى الحجاج المصريين لأداء هذا النًسك والذي من خلاله يتم تعظيم الإستفادة من لحوم الهدى لصالح المستحقين بمختلف المحافظات المصرية.

وسيتم بموجب البروتوكول وضع آليات وضوابط لسداد الصكوك بالجنيه المصري ـوالريال السعودي ومن ثم حصول الحجاج على السندات الدالة على ذلك والتي تعطي الحق لكل حاج للحصول على نصيبه من لحوم الهدى من خلال منافذ المشروع داخل المملكة العربية السعودية.

ويُعد مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدى والإضاحى "أحد مشروعات البنك الإسلامب للتنمية" لتنفيذ نُسك حجاج بيت الله الحرام فب إطار مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدى والإضاحي لتقديم أفضل الخدمات والإستفادة من جميع الهدى التي يتم ذبحها في إطار المشروع وذلك عن طريق بيع سندات الهدى والأضاحي بأوساط الحجاج المصريين داخل مصر في أكثر من (50) منفذا موزعة على مستوى الجمهورية، كما أنها ستتوفر بأماكن إقامة الحجاج المصريين بكل من مكة المكرمة والمدنية المنورة ومشعري " منى وعرفات " وذلك بالتعاون مع كافة الأجهزة المعينة بشئون الحجاج في مصر ممثلة في وزارات الداخلية والسياحة والتضامن الإجتماعي والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
بروتوكول تعاون مع السعودية لتنظيم بيع الأضاحى للحجاج المصريين
بروتوكول تعاون مع السعودية لتنظيم بيع الأضاحى للحجاج المصريين
بروتوكول تعاون مع السعودية لتنظيم بيع الأضاحى للحجاج المصريين
بروتوكول تعاون مع السعودية لتنظيم بيع الأضاحى للحجاج المصريين
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عبد الفتاح السيسي بروتوكول تعاون السعودية الحجاج المصريين الإضاحي

أخبار تهمك

LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19/ 12 / 2019 يلا شووت رابط ماتش الاهلي ON SPORT

منذ يوم

نتيجة مباراة الأهلي| مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم 19-12-2019 يلا شوت بلس في الدوري المصري الممتاز

منذ أقل من ساعة

live| يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot الاهلي

منذ يوم

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

منذ يوم

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي ON SPORT رابط ماتش الأهلي TIME SPORT

منذ يوم

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19 / 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

منذ ساعة و 6 دقيقة

تشكيل الأهلي الرسمي ضد الإسماعيلي| مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر بدون تقطيع ON SPORT HFD 1

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

منذ حوالي 10 ساعة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة الاهلي ضد ضمك بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش الاهلي YALLA Ahly

منذ ساعتين

لايف (yalla shoot) .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الاربعاء live

منذ يوم

كورة لايف MATCH AHLY مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر YALLA SHOOT كول كورة رابط ماتش الأهلي aHLY TV

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر yalla شوت PLUS رابط ماتش الاهلي YallaKora

منذ ساعة و 9 دقيقة

الزمالك يعلق على تسريب العقود

منذ ساعتين و 14 دقيقة

كورة star يلا كورة مشاهدة مباراة الاهلي والإسماعيلي بث مباشر yalla shoot كورة لايف الاهلي ضد الاسماعيلي كورة لايف يوتيوب

منذ أقل من ساعتين

ميسي يطلب من برشلونة صفقة مفاجئة

منذ ساعة الا ربع

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

عاجل.. أخبار السعودية اليوم | البريد يوفر خدمة "وكلنا وتوكل" للأضاحي إلكترونياً

عاجل.. أخبار السعودية اليوم | وزرة الحج تطالب الحجاج بالالتزام بمواعيد التفويج

السعودية ترسل 25 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي لقطاع غزة

وصول شحنة من اللحوم مهداة من مشروع المملكة لقطاع غزة

خدمة جديدة للحجاج.. شراء "النُّسك" ومتابعة تنفيذه إلكترونيا

اتفاقية لتمكين نزلاء إصلاحية سجون مكة من العمل الموسمي في الحج

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
07:37 م

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19 / 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

06:52 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي ON SPORT رابط ماتش الأهلي TIME SPORT

07:04 م

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر yalla شوت PLUS رابط ماتش الاهلي YallaKora

07:34 م

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

08:10 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status