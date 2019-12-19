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ميدو يعلن قائمة مصر المقاصة لمواجهة طنطا

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 07:55 م
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ميدو
ميدو
علي نبوي
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أعلن أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة قائمة لمواجهة طنطا مساء غد الجمعة في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى المقاصة لتحقيق الفوز واستعادة نغمة الانتصارات بعدما تلقى عدة خسائر في الفترة الأخيرة، كما يطمح أبناء السيد البدوي لتعويض الخسارة في الجولة الماضية على ملعبه أمام الإنتاج الحربي.

وضمت القائمة كلا من: -

أحمد عادل عبد المنعم ومحمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد ياسين وأحمد مودي وعاصم سعيد وعصام صبحي وحسني فتحي ومحمد مسعد وخالد اوتشو ومصطفي شبيطة ومحمد رمضان ومحمد كناريا وصلاح عاشور ومحمد إبراهيم واودو موسيس وعمرو مرعي وباولن فوافي وصلاح أمين.

وكان مصر المقاصة تعرض لخسارة مثيرة أمام الاتحاد السكندري في المواجهة التي جمعتهما منذ أيام ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري.


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الكلمات المفتاحية

مصر المقاصة رياضة اخبار الرياضة

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