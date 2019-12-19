السكة الحديد توضح حقيقة خروج قطار عن القضبان بطنطا

أصدرت هيئة السكة الحديدأ منذ قليل، بيانا حول تأخر القطارات على خط طنطا/ الزقازيق، اليوم الخميس، موضحة أنه بسبب تعطل أحد القطارات بمحطة السنطة.





وذكرت الهيئة أن المسافة بين طنطا والسنطة شهدت تأخر بعض القطارات نتيجة سقوط عجلة من البوجي الأمامي لجرار قطار رقم ٢٤٠ ركاب الزقازيق/ طنطا أثناء دخول القطار رصيف محطة السنطة، وبدون أية ملاحظات بعربات القطار.



