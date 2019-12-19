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نتيجة مباراة الأهلي| مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم 19-12-2019 يلا شوت بلس في الدوري المصري الممتاز

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 07:45 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم 19-12-2019 يلا شوت الجديد في الدوري المصري الممتاز البث المباشر الاسماعيلي والاهلي اليوم ، يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والإسماعيلي الخميس 19/12/2019 في الدوري المصري الممتاز، حيث يستقطب ملعب المكس بمدينة الإسكندرية أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، من أجل متابعة مباراة فريق الأهلي حامل اللقب مع مضيفه فريق الإسماعيلي في إطار الجولة التاسعة ضمن فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز مساء يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2019.

تابع لايف لعبة الاهلي والاسماعيلي اليوم ويحل فريق الأهلي ضيفاً ثقيلاً علي نظيره الإسماعيلي في مباراة تجمع بينهم مساء اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، علي ملعب “ستاد حرس الحدود (المكس)”، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز 2019/2020. وتُنقل مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي بث مباشر اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز.

آخر استعدادات الأهلي لمُباراة الإسماعيلي الخميس في الدوري المصري الممتاز: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي الخميس 19/12/2019 في الدوري المصري الممتاز
تابع لايف مباراة الأهلي والإسماعيلي مباشر، حيث يدخل فريق الأهلي مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الإسماعيلي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في أربع مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق الأهلي في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.

ويسعي الفريق الأحمر في تحقيق الانتصار السابع له توالياً في بطولة الدوري علي نظيره، بينما يسعي الدراويش خطف الثلاث نقاط والوصول للنقطة رقم 16 و الدخول للمربع الذهبي .  ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الأهلي في الفترة الماضية، نجح فريق الأهلي في تسجيل تسعة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الأهلي ثلاثة أهداف في مرماه. ويدخل المدرب السويسري رينيه فايلر هذه المباراة بتشكيلة من المتوقع أن تكون كالتالي: محمد الشناوي / محمد هاني / رامي ربيعة / أيمن أشرف / علي معلول / أليو ديانج / محمد مجدي قفشة / حسين الشحات / وليد سليمان / جونيور أجايي / وليد أزارو.

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