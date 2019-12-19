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الجيش الليبي: قواتنا الآن على بعد 4 كم من قلب طرابلس

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 07:41 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال العميد خالد المحجوب، المسؤول عن التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن القوات المسلحة الليبية لن تتراجع وستقاتل من أجل تحرير العاصمة الليبية من المليشيات، وإذا تدخلت تركيا فسيكون هناك شعب كامل يقاتل، وليس فقط الجيش الليبي.

وتابع "المحجوب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن القوات المسلحة الليبية قامت الآن بتطويق مليشيات طرابلس بالكامل، ومن الممكن في أي لحظة القضاء على هذه المليشيات، والجيش الليبي الآن على بعد 4 كم من قلب العاصمة.

وأشار إلى أن المقاومة الآن من الإرهابيين الذين ليس لهم أي ملاذ سوى الموت، مشيرًا إلى أن الجيش الليبي في طريقه الآن إلى حسم الأمر كما أمر القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر.

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