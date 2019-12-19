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كورة لايف MATCH AHLY مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر YALLA SHOOT كول كورة رابط ماتش الأهلي aHLY TV

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 07:04 م
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الاهلي
الاهلي
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 شاهد بث مباشر cool kora مباريات الدوري المصري (2019-2020)| تابع البث المباشر مباريات المارد الأحمر كورة لايف اليوم الخميس، حيث يستضيف فريق الأهلي نظيره الاسماعيلي على ستاد "المكس" بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز، مشاهدة بث مباشر مباراة al-ahlie كورة أونلاين.

مشاهدة بث مباشر kora star مباراة الأهلي والاسماعيلي بالدوري الممتاز اليوم الخميس:
شاهد بث مباشر kora online مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي اليوم الخميس في الجولة التاسعة على ملعب المكس بالاسكندرية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي الاماراتية.

تابع البث المباشر لمباراة الإسماعيلي ضد الأهلي اليوم الخميس في الدوري yalla shoot plus:
مشاهدة رابط شغال "كورة لايف" لمباريات الدوري المصري اليوم – تابع مباشرة مباراة الأهلي والإسماعيلي مساء الليلة، حيث يدخل المارد الأحمر المباراة وفي جعبته 18 نقطة يتصدر بها جدول ترتيب الدوري العام، بينما يحتل فريق الاسماعيلي المركز السادس في جدول ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة.

كيفية مشاهدة البث التليفزيوني المباشر لمباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري الممتاز kooora 4 live:
يمكنكم متابعة بث مباشر مباراة الأهلي والاسماعيلي اليوم الخميس على قناة أون سبورت الفضائية على التردد 10853 عبر القمر الصناعي نايل سات، وتذاع المباراة ايضا عبر قناة تايم سبورت على تردد 11449، كما ستكون المباراة منقولة عبر ا لتردد الأرضي للتليفزيون المصري، وتستطيعون مشاهدة بث مباشر لمباراة اليوم عبر روابط البث المتوفرة عبر موقعنا youtube بدون تقطيع.
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الاهلي بث مباشر

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