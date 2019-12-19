علي ربيع يكشف سر نجاح "سك على أخواتك" لهذا السبب

شارك الفنان الشاب علي ربيع، متابعيه على موقع الصور والفيديوهات "أنستجرام"، بصورة له من كواليس الأستعداد لمسلسل "سك على أخواتك"، حيث يسرد لهم قصة نجاح هذا المسلسل.





وأستكمل الفنان حديثة عن حبه لهذا الشنب حيث قال:" بحبه قوي لأن أنا وهو قدرنا بفضله بعد ربنا وكل الكاست نعمل مسلسل لا ينسى، وكل مرة يتعرض، الناس بتتفرج عليه"، وتابع حديثة وقال:" أنتظروني قريبا في الخطة العامية من غير شنب، لكن في حوار تاني".



ويذكر أن فيلم " الخطة العامية" بطولة علي ربيع، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، محمد عبد الرحمن، وتأليف كل من أحمد عبد الوهاب، وكريم كنز، إخراج معتز التوني وأستكمل الفنان حديثة عن حبه لهذا الشنب حيث قال:" بحبه قوي لأن أنا وهو قدرنا بفضله بعد ربنا وكل الكاست نعمل مسلسل لا ينسى، وكل مرة يتعرض، الناس بتتفرج عليه"، وتابع حديثة وقال:" أنتظروني قريبا في الخطة العامية من غير شنب، لكن في حوار تاني".

وظهر "ربيع"وهو يرتدي سويت شيرت باللون الاوف وايت والبيج، وقبعة حمراء، والشنب الذي ظهر به في مسلسل "سك علي اخواتك"، وشارك تفاصيل هذة الصورة مع متابعيه قائلا:" صورة من كواليس الاستعداد لدور سعادة، عايز احكي ليكم قصة الشنب، كنت بخاف اروح التصوير بسبب الشنب، وأنه عذاب، تخيل شعر لازق علي بوقك في الحر كأنه نار، وفي البرد كأنه مشبك، كان يدوم طوال ٦ ساعات".