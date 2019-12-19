Advertisements
Advertisements
Advertisements

علي ربيع يكشف سر نجاح "سك على أخواتك" لهذا السبب

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 07:03 م
Advertisements
بوابة الفجر
شيماء يونس
Advertisements


شارك الفنان الشاب علي ربيع، متابعيه على موقع الصور والفيديوهات "أنستجرام"، بصورة له من كواليس الأستعداد لمسلسل "سك على أخواتك"، حيث يسرد لهم قصة نجاح هذا المسلسل.

وظهر "ربيع"وهو يرتدي سويت شيرت باللون الاوف وايت والبيج، وقبعة حمراء، والشنب الذي ظهر به في مسلسل "سك علي اخواتك"، وشارك تفاصيل هذة الصورة مع متابعيه قائلا:" صورة من كواليس الاستعداد لدور سعادة، عايز احكي ليكم قصة الشنب، كنت بخاف اروح التصوير بسبب الشنب، وأنه عذاب، تخيل شعر لازق علي بوقك في الحر كأنه نار، وفي البرد كأنه مشبك، كان يدوم طوال ٦ ساعات".


وأستكمل الفنان حديثة عن حبه لهذا الشنب حيث قال:" بحبه قوي لأن أنا وهو قدرنا بفضله بعد ربنا وكل الكاست نعمل مسلسل لا ينسى، وكل مرة يتعرض، الناس بتتفرج عليه"، وتابع حديثة وقال:" أنتظروني قريبا في الخطة العامية من غير شنب، لكن في حوار تاني".


ويذكر أن فيلم " الخطة العامية" بطولة علي ربيع، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، محمد عبد الرحمن، وتأليف كل من أحمد عبد الوهاب، وكريم كنز، إخراج معتز التوني
علي ربيع يكشف سر نجاح "سك على أخواتك" لهذا السبب
علي ربيع يكشف سر نجاح "سك على أخواتك" لهذا السبب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

علي ربيع

أخبار تهمك

بلغة الأرقام.. فضيحة برشلونة في الكلاسيكو

منذ ساعة و نصف

كورة لايف MATCH REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الريال قناة مفتوحة

منذ يوم

رسميا.. برشلونة يفقد نجم الفريق أمام ألافيس

منذ ساعة و 27 دقيقة

live| يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot الاهلي

منذ حوالي 22 ساعة

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي ON SPORT رابط ماتش الأهلي TIME SPORT

منذ يوم

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot بلس Spanish La Liga

منذ حوالي 21 ساعة

صحيفة كتالونية تفتح النار على مهاجم برشلونة

منذ ساعة

LIVE يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر الأهلي الأسطورة لايف ON SPORT الأهلي Yalla shoot الآن

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

تشكيل الأهلي الرسمي ضد الإسماعيلي| مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر بدون تقطيع ON SPORT HFD 1

منذ ساعة الا ربع

نتيجة مباراة ليفربول| مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر| LIVE أهداف ليفربول MO SALAH

منذ يوم

مصدر بالأهلى لـ"الفجر الرياضي": النادي اقترب من حسم صفقة مدوية

منذ ساعتين و 32 دقيقة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة الاهلي ضد ضمك بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش الاهلي YALLA Ahly

منذ 34 دقيقة

LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19/ 12 / 2019 يلا شووت رابط ماتش الاهلي ON SPORT

منذ يوم

لايف (yalla shoot) .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الاربعاء live

منذ يوم

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

منذ يوم

موضوعات متعلقة

عاجل.. تعرف على اسم مسلسل علي ربيع الرمضاني

علي ربيع ينشر صورة مع أمير كرارة وهنا الزاهد

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
07:04 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي ON SPORT رابط ماتش الأهلي TIME SPORT

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

08:10 م

تشكيل الأهلي الرسمي ضد الإسماعيلي| مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر بدون تقطيع ON SPORT HFD 1

06:29 م

LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19/ 12 / 2019 يلا شووت رابط ماتش الاهلي ON SPORT

07:12 م

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

10:21 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status