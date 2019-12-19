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مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم 19 / 12 / 2019 في الدوري المصري Ismaily SC - Record vs El Ahly Cairo

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 06:59 م
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بوابة الفجر
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رابط مشاهدة مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي بث مباشر كورة ستار يلا شوت الأهلي بث مباشر الأهلي ضد الإسماعيلي اونلاين يوتيوب بدون تقطيع، في مباراة نارية بين فريق الأهلي ونظيره الإسماعيلي، مساء اليوم الموافق 19 ديسمبر 2019، على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري:-
من المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في تمام السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري:-
تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة On sport، وTime sport, المالكين لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري المصري.

بث مباشر مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري:-
تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الخميس، ويمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش الأهلي ضد الإسماعيلي، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري، يلا شوت Yalla Shootمباراة الأهلي ضد الإسماعيلي، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

بث مباشر الأهلي ضد الإسماعيلي
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