ضربة موجعة لـ"إيران".. مفاجآت عن الطائرات المستخدمة في هجوم أرامكو بالسعودية

أفادت وكالة "رويترز"، بتقرير أمريكي يشير إلى أوجه التشابه بين الطائرات المسيرة المستخدمة في هجوم أرامكو في السعودية وطائرة مسيرة من إنتاج وتصميم إيران.

وأشار التقرير إلى أن أدلة جديدة وتحليل حطام الأسلحة يظهر أن هجوم أرامكو جاء من الشمال.

وسبق أن أكدت صحيفة "هآرتس" العبرية، ورود تقارير تعتمد على مصادر مخابراتية غربية تكشف اسم قيادي من "الحرس الثوري" الإيراني في اليمن، الذي يعد مسؤولا عن الهجوم على شركة "أرامكو"السعودية.





ولفتت الصحيفة إلى تقرير نشره مؤخرا موقع Intelligence Online الفرنسي نقلا عن مصادر مخابراتية غربية، ادّعى فيه أن الجنرال الإيراني رضا شاهي، من أبناء مدينة شيراز، كان يقود الهجوم الذي نفذ منتصف سبتمبر الماضي بواسطة صواريخ وطائرات مسيرة على معملين لشركة النفط السعودية العملاقة.





وقال التقرير أن شاهي، الذي وصفه بـ"سليماني صنعاء" يترأس وحدة من الحرس الثوري تضم نحو 400 مقاتل في اليمن، وهي معززة بخبراء من "حزب الله" وصلوا البلاد من لبنان.





وأفادت "هآرتس" صعوبة التأكد من صحة هذه المزاعم من مصادر أخرى، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هذه المعلومات وردت على خلفية اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إيران بنشر صواريخ في اليمن قال إنها تهدد السعودية وإسرائيل.



