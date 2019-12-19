Advertisements
Advertisements
Advertisements

"لأول مرة".. سيمبوزيم المواهب المصرية الشابة في إيطاليا

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 06:54 م
Advertisements
بوابة الفجر
سعد نبيل
Advertisements
يعقد ملتقى الفنون الأول للناشئين تحت اسم "ملتقى يورو آراب آرتوداي لفنون الناشئين"، تحت رعاية جمعية دعم العلاقات الأوروبية العربية أسريا، في العاصمة الإيطالية روما وذلك في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر الحالي، وينظم الملتقي الفنانة التشكيلية شيرين بدر وبقيادة الفنانة التشكيلية دونزي الحسيني مؤسسة دونزى لتعليم الفن التشكيلي للأطفال.

ويهدف "ملتقى يورو آراب آرتوداي لفنون الناشئين"، والذي من المقرر أن يفتتحه السفير المصري في روما، إلى دعم وتنمية المواهب المصرية الناشئة من عمر ١٢ إلى ١٨ سنة وذلك عن طريق اشراكهم في عدد من الأنشطة الفنية في مصر وخارجها لإظهار قدراتهم وموهبتهم الفنية للعالم، ويتضمن الملتقى ورش عمل وورش تعليمية للأطفال على أيدي فنانين عالميين، وزيارات ميدانية لأهم المعالم الفنية في روما، عاصمة الفن في العالم، ويصل عدد الطلاب المشاركين في الملتقى إلى حوالي 20 طالب وطالبة. يذكر أن الفنانة التشكيلية دونزي الحسيني شاركت في العديد من المسابقات الدولية والمحلية وعقدت عدد ا كبيرا من المعارض تحت رعاية وزارة الثقافة وبمشاركة طلاب أكاديمية "دونزي للفنون التشكيلية".

وتعمل "الاكاديمية" منذ أكثر من ٦سنوات بهدف الإعداد الفني للمواهب الشابة من سن 6 إلى 18 سنة. حيث تسعى مؤسسة الأكاديمية" دونزي" لخلق تأثير حقيقي إيمانا منها بأن دورها ليس التنمية الفنية فحسب، ولكن أيضا تنمية وصقل شخصية المواهب المصرية التي يجب أن نصل بها إلى العالمية.
Advertisements

أخبار تهمك

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي ON SPORT رابط ماتش الأهلي TIME SPORT

منذ يوم

بلغة الأرقام.. فضيحة برشلونة في الكلاسيكو

منذ ساعة و نصف

LIVE يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر الأهلي الأسطورة لايف ON SPORT الأهلي Yalla shoot الآن

منذ حوالي 22 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول| مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر| LIVE أهداف ليفربول MO SALAH

منذ يوم

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

live| يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot الاهلي

منذ حوالي 22 ساعة

كورة لايف MATCH REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الريال قناة مفتوحة

منذ يوم

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة الاهلي ضد ضمك بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش الاهلي YALLA Ahly

منذ 34 دقيقة

صحيفة كتالونية تفتح النار على مهاجم برشلونة

منذ ساعة

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot بلس Spanish La Liga

منذ حوالي 21 ساعة

تشكيل الأهلي الرسمي ضد الإسماعيلي| مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر بدون تقطيع ON SPORT HFD 1

منذ ساعة الا ربع

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

منذ يوم

مصدر بالأهلى لـ"الفجر الرياضي": النادي اقترب من حسم صفقة مدوية

منذ ساعتين و 32 دقيقة

رسميا.. برشلونة يفقد نجم الفريق أمام ألافيس

منذ ساعة و 27 دقيقة

LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19/ 12 / 2019 يلا شووت رابط ماتش الاهلي ON SPORT

منذ يوم

لايف (yalla shoot) .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الاربعاء live

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
07:04 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي ON SPORT رابط ماتش الأهلي TIME SPORT

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

08:10 م

تشكيل الأهلي الرسمي ضد الإسماعيلي| مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر بدون تقطيع ON SPORT HFD 1

06:29 م

LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19/ 12 / 2019 يلا شووت رابط ماتش الاهلي ON SPORT

07:12 م

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

10:21 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status