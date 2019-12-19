"لأول مرة".. سيمبوزيم المواهب المصرية الشابة في إيطاليا

يعقد ملتقى الفنون الأول للناشئين تحت اسم "ملتقى يورو آراب آرتوداي لفنون الناشئين"، تحت رعاية جمعية دعم العلاقات الأوروبية العربية أسريا، في العاصمة الإيطالية روما وذلك في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر الحالي، وينظم الملتقي الفنانة التشكيلية شيرين بدر وبقيادة الفنانة التشكيلية دونزي الحسيني مؤسسة دونزى لتعليم الفن التشكيلي للأطفال.





ويهدف "ملتقى يورو آراب آرتوداي لفنون الناشئين"، والذي من المقرر أن يفتتحه السفير المصري في روما، إلى دعم وتنمية المواهب المصرية الناشئة من عمر ١٢ إلى ١٨ سنة وذلك عن طريق اشراكهم في عدد من الأنشطة الفنية في مصر وخارجها لإظهار قدراتهم وموهبتهم الفنية للعالم، ويتضمن الملتقى ورش عمل وورش تعليمية للأطفال على أيدي فنانين عالميين، وزيارات ميدانية لأهم المعالم الفنية في روما، عاصمة الفن في العالم، ويصل عدد الطلاب المشاركين في الملتقى إلى حوالي 20 طالب وطالبة. يذكر أن الفنانة التشكيلية دونزي الحسيني شاركت في العديد من المسابقات الدولية والمحلية وعقدت عدد ا كبيرا من المعارض تحت رعاية وزارة الثقافة وبمشاركة طلاب أكاديمية "دونزي للفنون التشكيلية".



