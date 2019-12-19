«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي والاسماعيلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي RAMADAN SOPHY

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة القوية التي ستجمع الأهلي ضد الإسماعيلي يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الإسماعيلي اليوم الخميس في المباراة التى تجمع الفريقين في تمام الساعة السابعة و النصف بتوقيت القاهرة، علي ملعب "ستاد حرس الحدود (المكس)"، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز كورة ستار الإسماعيليkora star .





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خاض الأهلى حتى الآن فى بطولة الدورى 6 مباريات فاز في جمعيهم لم يخسر أو يتعادل في أي مباراة، بينما لعب الإسماعيلي 8 مواجهات فاز في أربعة وتعادل سلبيا في مباراة أمام طنطا وخسر في ثلاثة،يلا شوت yalla shoot kora live الأهلي دوري بلس، رابط مشاهدة مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي كورة اون لاين، بث مباشر الأهلي ضد الإسماعيليKORA GOAL يلا شوت الأهلي بث مباشر مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي.





يحتل المارد الاحمر صدارة جدول بطولة الدوري المصري برصيد 18 نقطة، بينما يأتي الإسماعيلي في المركز السادس برصيد 16 نقطة، ، بين ماتش بث مباشر الأهلي ضد الإسماعيلي اليوم bein match، يلا لايف yalla live تابع رابط ماتش الأهلي اليوم كورة اتش دي.





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ويدير لقاء اليوم تحيكمياً الحكم "محمود البنا"، رابط مشاهدة مباراة الإسماعيلي والأهلي كورة اون لاين بث مباشر الأهلي أمام الإسماعيلي، يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة القوية التي ستجمع الأهلي ضد الإسماعيلي، مشاهدة مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH