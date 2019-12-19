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«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي والاسماعيلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي RAMADAN SOPHY

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 06:57 م
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بوابة الفجر
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يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة القوية التي ستجمع الأهلي ضد الإسماعيلي يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الإسماعيلي اليوم الخميس في المباراة التى تجمع الفريقين في تمام الساعة السابعة و النصف بتوقيت القاهرة، علي ملعب "ستاد حرس الحدود (المكس)"، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز كورة ستار الإسماعيليkora star .

لمشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر في الدورى المصرى عبرالفجر الرياضي
خاض الأهلى حتى الآن فى بطولة الدورى 6 مباريات فاز في جمعيهم لم يخسر أو يتعادل في أي مباراة، بينما لعب الإسماعيلي 8 مواجهات فاز في أربعة وتعادل سلبيا في مباراة أمام طنطا وخسر في ثلاثة،يلا شوت yalla shoot kora live الأهلي دوري بلس، رابط مشاهدة مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي كورة اون لاين، بث مباشر الأهلي ضد الإسماعيليKORA GOAL يلا شوت الأهلي بث مباشر مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي.

يحتل المارد الاحمر صدارة جدول بطولة الدوري المصري برصيد 18 نقطة، بينما يأتي الإسماعيلي في المركز السادس برصيد 16 نقطة، ، بين ماتش بث مباشر الأهلي ضد الإسماعيلي اليوم bein match، يلا لايف yalla live تابع رابط ماتش الأهلي اليوم كورة اتش دي.

ويسعى الفريق الأحمر في تحقيق الانتصار السابع له توالياً في بطولة الدورى، بينما يأمل الدراويش فى خطف الثلاث نقاط والوصول للنقطة رقم 16 والدخول للمربع الذهبي، كورة ستار الاسطورة kora live بث مبارة الأهلي ضد الإسماعيلي يلا شوت koora goal توداي نيوز نتيجة مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي اليوم بث مباشر يلا شوت.

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