باحث: هناك تحالف شيطاني بين تركيا وقطر لدعم جماعات العنف بالمنطقة (فيديو)

قال منير أديب، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن قمة “كوالالمبور 2019” الإسلامية المصغرة في ماليزيا، عبارة عن تجمع لدول تعاني من اضطرابات داخلية، وتحتضن تنظيمات وجماعات متطرفة تعمل على فكرة تفكيك الوحدة الوطنية، ولذلك رفضت كل الدول العربية والإسلامية حضور مثل هذا التجمع ووافقت إيران وتركيا ومنظمات دينية متطرفة على المشاركة في هذه القمة.



وأشار "أديب"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن هذه القمة المصغرة تهدف بشكل أساسي لإسكات ما يسمى بالوحدة الإسلامية الممثلة في منظمة التعاون الإسلامي.



ولفت إلى أن هناك تحالف شيطاني بين تركيا وقطر، لدعم جماعات العنف والتمرد في المنطقة العربية، من أجل تفتيت العالم الإسلامي والعرب على حد سواء.





